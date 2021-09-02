جريمة مروعة... كويتي يذبح أخته ثم يخرج ويسلم نفسه للشرطة التي تنتظره على الباب

كشفت الشرطة الكويتية، اليوم الخميس، عن وقائع جريمة بشعة راحت ضحيتها فتاة على يد شقيقها نحرا بعد أن أبلغت الأمن هاتفيا أنه يحتجزها في المنزل.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الفتاة الضحية كانت قد نجحت في إبلاغ الشرطة هاتفياً قبل يوم من الجريمة، بأنها محتجزة من قبل أخيها منذ شهرين في مسكنها.

عاجل / السلطات الأمنية كانت قد تلقت بلاغا سابقا من الضحية مساء أمس واليوم يفيد بتعرضها للتهديد بالقتل.

• أثناء وصول رجال الأمن طلبوا من القاتل التأكد من البلاغ بأن شقيقته على قيد الحياة فقام القاتل بالدخول للمنزل وقام بنحرها ثم خرج وسلم نفسه للسلطات الأمنية! https://t.co/JqU6KFTFDo — المجلس (@Almajlliss) September 1, 2021

وعندما وصل رجال الأمن إلى منزل الضحية، وطلبوا منه إثبات أن شقيقته لا تزال على قيد الحياة، دخل المنزل ونحرها ثم خرج وسلم نفسه لرجال الشرطة.

وتعليقا على الحادثة، قالت الصحفية الكويتية دلع المفتي على حسابها الرسمي بتويتر، إن "3 نساء قتلن في الكويت في غضون 10 أيام. ثلاث أرواح زهقت فقط لأنهن نساء. ثلاث نساء قتلن لا من غريب ولا من لص ولا من معتدي، قتلن من أقارب أحببنهم ووثقن بهم".

ثلاث نساء قتلن في الكويت في غضون عشرة أيام.

ثلاث أرواح زهقت فقط لأنهن نساء.

ثلاث نساء قتلن لا من غريب ولا من لص ولا من معتدي، قتلن من أقارب أحببنهم ووثقن بهم.#جريمه_تيماء pic.twitter.com/nrguFeXXgc — دلع المفتي🎀 (@dalaaalmoufti) September 2, 2021

فيما طالب أخرون بخط ساخن لتبليغ النساء عن أي تهديد ضدهن وتوفير مأوى مناسب للفتيات المستضعفات.

المطلوب:

١-خط ساخن لتبليغ النساء عن أي تهديد ضدهن

٢-تصريح فوري مباشر بمداهمة السكن المبلغ عنه ولا حرمة لمنزل يأوي مجرمين

٣- توفير مأوى مناسب للفتيات المستضعفات #جريمة_تيماء #وزارة_الداخلية #الكويت — شيخة الجاسم (@ShaikhaBinjasim) September 2, 2021

وتسببت الجريمة في غضب عارم على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، إذ طالب مستخدمون بتشديد العقوبات على مرتكبيها، وعدم السماح بالإفلات من العقاب.