فنان كويتي يقلد مفيد فوزي... فيديو

وحسب مقطع انتشر للفنان الكويتي أثناء حلوله ضيفا على برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أمس الخميس، وهو يحاول تقليد الإعلامي ومقدم البرامج المصري مفيد فوزي.

واشتهر داوود حسين بتقليد الفنانين في بعض أعماله الفنية، حيث قلد عددا منهم، مثل عمرو دياب وراغب علامة وغيرهم.

وأثناء تقليده مفيد فوزي، وجّه حسين أسئلة إلى مقدمة البرنامج التي اعتبرها ضيفته، مؤكدا أن حرف الكاف متأخر قليلا عند مفيد فوزي.

يشار إلى أن حسين له عدد من الأعمال المسرحية منها "باي باي لندن" و"باي باي عرب" وغيرها من المسرحيات القديمة، التي تعتبر من كلاسيكيات المسرح الكويتي.

وكان آخر أعمال الفنان الكويتي مسلسل "بو طار" وعرض في رمضان 2021، من بطولة إبراهيم الحربي وعبير الجندي، محمد الحملي وعبد الله الخضر، تأليف بندر السعيد ويوسف المطر، وإخراج ثامر العسلاوي.