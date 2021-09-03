الزمالك المصري يطلب ضم السعيد من بيراميدز رسميا

أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك المصري، أمس الخميس، أن فريقه طلب ضم عبد الله السعيد، لاعب فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رسميا.

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH هل سيتم شطب لاعب الزمالك المصري شيكابالا؟... خبير لوائح يجيب ، صباح اليوم الجمعة، تصريحات لبيب خلال لقائه على قناة "أون تايم سبورتس 1"، أن نادي الزمالك تقدم بطلب لضم لاعب المنتخب المصري ونادي بيراميدز، عبد الله السعيد، وأن فريقه في انتظار رد النادي المصري، وبأن النادي الأبيض سلك الطرق السليمة والشرعية لضم السعيد.

وأكد حسين لبيب أن السعيد أبدى رغبة واضحة في اللعب لنادي الزمالك، وأي لاعب آخر في مصر يتمنى اللعب للنادي الأبيض، مضيفا بأنه لم يتلق أي رد من بيراميدز، سواء بالرفض أو القبول، أو إجراء صفقة تبادلية.

يشار إلى أن عبد الله السعيد قد انضم أخيرا، إلى المنتخب المصري لكرة القدم، الذي خاض مباراة فريقه القومي الأخيرة أمام نظيره الأنغولي، والتي انتهت بفوز المنتخب المصري بهدف للاشيء، كما أنه سبق له اللعب للنادي الأهلي المصري، قبل انتقاله إلى غريمه بيراميدز.

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