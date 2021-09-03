بيراميدز يحسم حقيقة انتقال السعيد للزمالك

وأفاد الموقع الإلكتروني الوطن سبورت، مساء اليوم الجمعة، بأن نادي بيراميدز أصدر بيانا رسميا نفى من خلاله أي تفاوض مع الزمالك بشأن انتقال عبد الله السعيد، لاعب المنتخب المصري لكرة القدم.
وأكد بيراميدز أن عبد الله السعيد مستمر في صفوف النادي، بوصفه قائد الفريق ولا يمكن الاستغناء عنه، مشددا على أنه ليس هناك أي نية لرحيله في ظل العقد الساري بين النادي ونجمه، والتفاوض بشأن عبد الله السعيد غير مطروح على الإطلاق.
وكان حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك المصري، قد أكد، أمس الخميس، أن فريقه طلب ضم عبد الله السعيد، لاعب فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رسميا، وأن فريقه في انتظار رد النادي المصري، وبأن النادي الأبيض سلك الطرق السليمة والشرعية لضم السعيد.
وأشار حسين لبيب إلى أن السعيد أبدى رغبة واضحة في اللعب لنادي الزمالك، وأي لاعب آخر في مصر يتمنى اللعب للنادي الأبيض، مضيفا بأنه لم يتلق أي رد من بيراميدز، سواء بالرفض أو القبول، أو إجراء صفقة تبادلية.
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