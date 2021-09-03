هالي بيري بطلة فيلم جديد يتنبأ بتصادم الأرض والقمر... فيديو

وبحسب موقع IGN فإن الفيلم من إخراج رولاند إيميريك، وهو أيضا أحد مؤلفي الفيلم إلى جانب هارالد كلوزر وسبينسر كوهين، بالإضافة إلى أنه المنتج إلى جانب كلوزر.

يتناول الفيلم قص قوة غامضة تتسبب في إخراج القمر عن مداره الطبيعي حول الأرض وتدفعه في مسار تصادمي مع الأرض.

وتقوم هالي بيري بدور المديرة التنفيذية لوكالة "ناسا" ورائدة الفضاء السابقة جو فاولر، التي تكون مقتنعة قبل أسابيع من الاصطدام ودمار العالم بأن لديها حل لإنقاذ الحياة على الأرض.

وتم إطلاق الفيديو الدعائي للفيلم هذه الأحداث القمرية المروعة التي تتكشف مع مقتطفات صوتية من خطاب الرئيس جون كينيدي التاريخي عام 1962 في ملعب رايس، ومن المنتظر أن يبدأ طرح الفيلم بدور العرض بحلول 4 فبراير/ شباط المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.