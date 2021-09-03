كيف تؤثر الدهون على قوة العضلات مع الكبار في السن؟

خلصت دراسة أجرتها جامعة "يو سي إل" البريطانية بالاشتراك مع جامعة "ساو كارلوس" البرازيلية إلى أن المزيج الخطير للعضلات الضعيفة ودهون البطن يمكن أن يبطئ سرعة المشي لدى كبار السن، وفق ما نشره موقع "هيلث شوتس".

قسّم الباحثون المشاركين في الدراسة الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما إلى أربعة مجموعات بناء على البدانة في منطقة البطن وضعف العضلات الذي يسمى (دينابينك) وهي: لا دينابينك ولا سمنة في البطن؛ سمنة بطنية فقط؛ دينابينيك فقط؛ السمنة المفرطة وضعف عضلات البطن (دينابينك)؛ وخلصت الدراسة، أنه مع مرور الزمن تنخفض سرعة المشي لدى أولئك الذين يعانون من السمنة في البطن ودينابينك معا.

وحددت الدراسة سرعة المشي الأساسية للأشخاص في هذه الفئة العمرية والذين لا يعانون من أي معوقات إلى 2.8 كم/ساعة، ولكن لوحظ فقدان 0.15 م/ثا لمن يعاني من السمنة المفرطة وضعف عضلات البطن، وبالتالي فلا يمكنهم عبور الشارع في الوقت التي تسمح به إشارة المرور.

ولاحظ الباحثون، أيضا، أن تراكم دهون البطن ينشط سلسلة التهابية شديدة تستهلك كتلة العضلات وتقلل من قوتها، ومن هنا جاء مفهوم السمنة البطنية الدينابينية، وربطها بالتنقل والحركة، حيث تم تعريف سمنة البطن على أنها محيط خصر يتجاوز 102 سم للرجال و 88 سم للنساء، وتم تعريف ضعف العضلات (دينابينيا) على أنه قوة قبضة أقل من 26 كغم للرجال و 16 كغم للنساء.

ويقول الخبراء إن انخفاض الدهون تحت الجلد وزيادة دهون البطن أمر طبيعي مع تقدم العمر، وتعتبر دهون البطن أكثر شيوعا عند الرجال، بينما تميل الدهون إلى التراكم حول الفخذين والوركين عند النساء، ثم تتراكم الدهون في البطن بعد انخفاض مستوى الهرمونات وحدوث سلسلة من الالتهابات التي تغذيها الدهون، بالإضافة إلى ضعف قوة التحكم العصبي في العضلات وقوتها، لتكون النتيجة فقدان مستمر للقوة وتراكم للدهون.