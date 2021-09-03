علامات خطيرة تشير إلى ارتفاع السكر وضرورة تخفيفه... منها ضغط الدم

يؤثر الإفراط في تناول السكر على الأداء السليم لجهاز المناعة، مما يسبب مشاكل صحية مثل تراكم الدهون، والكبد الدهني، ومرض السكري من النوع 2، بالإضافة إلى الإصابة بأمراض القلب.

عرض موقع "أونلي ماي هيلث" في تقرير له علامات الإفراط في تناول السكر والتي تظهر عبر العديد من الأعراض الصحية كالتالي:

1- يرفع السكر من ضغط الدم، حيث أكدت أبحاث قامت بها مجلة "بي إم جي أوبن هارت" أن الحد من تناول السكر أكثر أهمية من تقليل الصوديوم عندما يتعلق الأمر بضغط الدم الصحي.

2- تزيد المستويات المرتفعة من السكر من إنتاج الأنسولين الذي يخزن الدهون الزائدة في البطن، فهو عبارة عن سعرات حرارية زائدة تعمل على زيادة وزن الجسم.

3- يؤدي ارتفاع مستوى السكر في النظام الغذائي إلى انخفاض مستوى الطاقة ونقص التغذية.

4- يعمل تناول كميات كبيرة من السكر على إفراز الأندروجين مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب.

5- يتسبب الإفراط في تناول السكر بالإدمان وزيادة الرغبة في تناول الحلويات.

6- يؤثر تناول كميات كبيرة من السكر على مستويات السكر في الدم، مما يؤدي إلى تقلبات مزاجية سريعة بما في ذلك المزاج السيئ والتهيج والحالة العقلية.

7- ربطت بعض الدراسات بين تناول كميات كبيرة من السكر بانتظام والتهاب المفاصل لدى النساء.

8- يرتبط النوم السيئ بشكل كبير بزيادة استهلاك السكريات المضافة، حيث تؤدي إلى اندفاع الطاقة في الوقت الذي يجب فيه التركيز على الإبطاء وتهيئة الجسم للراحة.

ينصح خبراء التغذية بخفض السكر من النظام الغذائي اليومي عبر العديد من الإجراءات مثل: مقاومة الرغبة في تناول السكر، واختيار المواد الغذائية الصحية الخالية من السكر، التبديل إلى بدائل الصحية للسكر مثل العسل، وتجنب الأطعمة التي تحتوي على السكريات المضافة، والتقليل من الحلويات والكولا والمشروبات المحلاة الأخرى، تجنب الكيك والمعجنات والحلويات واختيار الفواكه والخضروات الطازجة.