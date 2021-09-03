خبير يوضح الحاجة إلى جهاز التكييف في فصل الخريف وخاصة لمرضى القلب

أوضح خبراء كيف سيكون جهاز التكييف مفيدا في فصل الخريف بعد أن قام العديد من سكان روسيا بتركيب مكيفات الهواء في المنزل بسبب الصيف الماضي الحار.

قال أنطون ياستربتسيف، مدير مختبر إيكولوجيا الفضاء الحي في مقابلة مع إذاعة "سبوتنيك": في الصيف الماضي، تم تسجيل أرقام قياسية لدرجات الحرارة المرتفعة في العديد من مناطق روسيا، ما دفع الكثيرين إلى شراء مكيفات هواء.

وأضاف: "كان هذا هو القرار الصحيح، نظرًا لأن هذه الأجهزة مطلوبة ليس فقط أثناء الحرارة المرتفعة، فهي تساعد على تحمل برد الخريف بسهولة أكبر".

وأوصى الخبير الأشخاص الذين يعانون من مشاكل قلبية بتشغيل المكيف في فصل الخريف على اعتبار أن درجات الحرارة تكون خارج المنزل +10 درجات، ومثلها داخل المنزل، مبررا ذلك بجعل الحرارة 23، وبالتالي قد يكون أفضل في التدفأة واعتدال الأجواء، من أجل تنفس أفضل.

وأوضح أن جهاز التكييف ليس فقط للتبريد، بل هو للتكيف كما يسمى، وبالتالي لتحسين جودة الهواء، يمكن استخدامه "كجهاز تنفس".