منظمة: نمور سيبيريا النادرة في روسيا تزيد عن 600 نمر

قال سيرجي أراميلي، رئيس منظمة النمر السيبيري، إن الحياة البرية في روسيا تحتضن حاليا أكثر من 600 نمر سيبيري، لافتا إلى أن أعدادها آخذة في الازدياد.

فلاديفوستوك، روسيا - سبوتنيك. وقال أراميلي لوكالة "سبوتنيك" على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي "نقول الآن إن هناك أكثر من 600 نمر.. والاتجاه هو أن أعدادها تتزايد".

وأضاف رئيس المنظمة غير الحكومية أن العدد الدقيق لنمور سيبيريا سيتضح بعد حسابات الشتاء.

ويعتبر النمر السيبيري من أندر القطط البرية في العالم، ويعيش في أقصى شرق روسيا وشمال شرق الصين. وتعمل روسيا بشكل منهجي على حماية النمور جنبًا إلى جنب مع أنواع أخرى نادرة مثل نمر آمور.

يشار إلى أن النسخة السادسة من المنتدى الاقتصادي الشرقي، التي ستقام في الفترة من 2 إلى 4 سبتمبر في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في فلاديفوستوك، تهدف إلى تطوير العلاقات التجارية وجذب المستثمرين المحليين والدوليين إلى الشرق الأقصى لروسيا.

وتعد وكالة "سبوتنيك" الإخبارية الشريك الإعلامي العام للمنتدى.