تلسكوب "هابل" يلتقط صورة فضائية مذهلة لـ"سيف أزرق يخترق الفضاء"...صورة

ويتكون هذا "السيف" من نفاثات مزدوجة من غاز مؤيّن فائق السخونة يتصاعد في الفضاء من أقطاب معاكسة لنجم حديث الولادة يسمى IRAS 05491+0247.

أما "القلب" فهو سحابة الغبار والغازات المتبقية المحيطة بالنجم الأوّلي، بحسب ما نشر فريق "هابل".

What does astronomy in action look like? Our latest Picture of the Week is the perfect example, featuring a relatively rare celestial phenomenon known as a herbig–haro object.



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Credit: @ESA / @Hubble_Space / @NASA , B. Nisini pic.twitter.com/1XAz8mVKCQ — HUBBLE (@HUBBLE_space) August 30, 2021

وبحسب ما نشر موقع Space الأمريكي، فإن هذا التفاعل بين النفاثات والسحابة يشكل مشهدا غير مألوف يعرف باسم "جرم هيريج- هارو".

والصورة التي إلتقطها التلسكوب تقع على بعد نحو 1300 سنة ضوئية من الأرض.

وعلق مسؤولو وكالة الفضاء الأوربية الصورة التي إلتقطها التلسكوب، بالقول "تطلق أجسام هيربج-هارو بالفعل كثيرا من الضوء بأطوال موجية بصرية، ولكن من الصعب مراقبتها، لأن الغبار والغاز المحيط بها يمتصان كثيرا من الضوء المرئي".

يذكر بأن تلسكوب هابل الفضائي هو مرصد يدور حول الأرض ويقدم صورا ومعلومات للفلكيين عن الفضاء.