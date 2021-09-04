وفاة ملاكمة مكسيكية إثر مباراة في كندا

توفيت الملاكمة المكسيكية، جانيت زاباتا، عن عمر ناهز 18 عاما، وذلك إثر تعرضها للضربة القاضية من منافستها خلال إحدى المباريات في كندا.

وقالت " سكاي نيوز " إن الضربة قاضية التي تعرضت لها زاباتا من منافستها ماري بيير هول، قبل 5 أيام في مونتريال، أصابتها إصابة حرجة.

وأصيبت زاباتا في الدور الرابع من المباراة، وبعد تلقيها الضربة، بدأت الشابة المكسيكية تصاب بتشنجات وهي تقف على الحلبة، ليهرع نحوها مدربها والفريق الطبي، لكنها سقطت على الأرض وتم نقلها فورا إلى المستشفى.

وأعلن لاحقا مروج مباريات الملاكمة، إيفون ميشال، خبر وفاة زاباتا متأثرة بإصابتها، وقال في بيان: "ببالغ الحزن والأسى علمنا، من عائلتها، أن جانيت زاكارياس زاباتا توفيت بعد ظهر اليوم، في الساعة 3:45 مساء".

وأعربت هولي، اللاعبة التي تسببت في وفاة زاباتا عن حزنها لنبأ الوفاة، قائلة على حسابها على تطبيق إنستغرام: "الملاكمة تنطوي على الكثير من المجازفات والمخاطر".

وأكدت هولي على أن هذه هي وظيفة لاعبي الملاكمة وشغفهم، لكنها لم تنو أبدا إيذاء الخصم بشكل خطير، وتقدمت هولي بأحر التعازي لأسرتها وزوجها جوفاني مارتينيز.