محمد رمضان يتعرض لموجة انتقادات بعد نشره مقطعا مصورا من ركام مرفأ بيروت...فيديو

أثار الفنان المصري محمد رمضان موجة من الجدل، بعد نشره لمقطع مصور من ركام انفجار مرفأ بيروت.

ونشر الفنان المصري المقطع المصور على صفحته الخاصة على "إنستغرام" والتي ظهر فيه يقف وسط الركام.

وعلّق رمضان على الفيديو، قائلا: "تجتمع الأيادي لإعادة بناء الوطن .. وتجتمع القلوب لتخفيف الألم".

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وحظي المقطع بالعديد من ردود الفعل التي تدعو للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في محنته، بالإضافة لردود فعل هاجمت فيه الفنان المصري لتصويره في مكان الانفجار.

و"غرّد" صاحب الحساب "Doja"، حول الفيديو: "مين عطى محمد رمضان الإذن انه ينزل ع منطقة جريمة لياخد بوز ويتصور؟ مرفأ بيروت التغطية فيه بدها موافقة مسبقة من الامن اللبناني. اكيد ما نزل لحاله وقرر. مين شارك بجعل مرفأ بيروت مزار فني ونحن جراحنا بعد ما بردت وفي ناس احبابها ابدا ما رجعت من هونيك؟ مين قله عادي يتصور فوق اشلاء؟".

مين عطى محمد رمضان الإذن انه ينزل ع منطقة جريمة لياخد بوز ويتصور؟ مرفأ بيروت التغطية فيه بدها موافقة مسبقة من الامن اللبناني. اكيد ما نزل لحاله وقرر. مين شارك بجعل مرفأ بيروت مزار فني ونحن جراحنا بعد ما بردت وفي ناس احبابها ابدا ما رجعت من هونيك؟ مين قله عادي يتصور فوق اشلاء؟ — Doja | دُجى (@dojadaoud) September 3, 2021

فيما "غرد" صاحب الحساب "Mhّmd"، قائلا: "بدّك تغنّي وتتكرّم وتشكر، الخ عمول يلّي بدّك يا بس ما فيك تتصوّر بمسرح جريمة وتحط أغاني إنت وعامل photoshoot بمطرح انقتل فيه أكتر من 200 شخص".