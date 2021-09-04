دراسة تكشف رابطا بين الأغذية التي تسبب السمنة والسرطان

أكد الدكتور ألكسندر مياسنيكوف أن سوء التغذية هو عامل محفز للإصابة بالسرطان، وأن الغذاء غير السليم يتسبب في إصابة واحدة من أصل كل خمس حالات بالسرطان، حسب ما نقله موقع "ميديك فوريوم".

وأكدت الدراسات ارتباط زيادة مستوى الأنسولين في الدم بالإصابة بالسرطان، ولذلك اعتبر الدكتور مياسنيكوف أن الأطعمة التي تسبب السمنة والتي تعمل على زيادة مستوى الأنسولين في الدم ترتبط مع استعداد الجسم للإصابة بالسرطان، وبذلك فإن السمنة المرتبطة ارتباطا وثيقا بتطور مرض السكري من النوع 2، كما تزيد من احتمالية الإصابة بورم خبيث بمقدار 8 مرات.

ودعا مياسنيكوف إلى رقابة صارمة على كمية السكر الأبيض والأرز والمعكرونة والخبز المملح التي تسبب زيادة الوزن والإصابة بمرض السكري من النوع 2، والأمراض المزمنة، والسرطان، ونصح الخبراء بتجنب بعض الأطعمة التي تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان مثل: اللحوم المتفحمة، فوشار المايكرويف، الدهون المهدرجة، المشروبات الغازية، السكرر المكرر.

وقدمت منظمة الصحة العالمية بعض النصائح لتجنب الإصابة بالمرض الخبيث مثل: تناول الطعام العضوي والطازج، خفض السكريات والحبوب بشكل كبير، ممارسة الرياضة والحفاظ على وزن جيد، الابتعاد عن الأشعة المضرة والوقاية منها، الرضاعة الطبيعية للأطفال، الابتعاد عن التبغ والكحول وتجنب الأماكن الملوثة.