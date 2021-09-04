دراسة تكشف علامات مرض سوف يصيب 78 مليون إنسان بحلول 2030

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في بيان له، إن الخرف اضطراب عصبي يسرق من الناس ذكرياتهم واستقلالهم وكرامتهم، ووصف الدكتور بريتي سينغ، استشاري علم النفس السريري، الخرف بأنه حالة مؤلمة تفقد بها أحباءك، كما نقل موقع "أونلي ماي هيلث".
وأكد العلماء أن الخرف لا يحدث لسبب واحد محدد ولكن له مجموعة من العوامل، هي: الاضطرابات التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر ومرض هنتنغتون والتصلب المتعدد، إصابات الدماغ الرضية، عدوى الجهاز العصبي المركزي مثل فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب السحايا، تعاطي الكحول المزمن.
ويوضح الخبراء أن: السن، تاريخ الخرف في الأسرة، الكآبة، نمط الحياة المستقر، تعاطي المخدرات، السكتة الدماغية، التهابات مثل مرض الزهري وأمراض السكري ومتلازمة داون والتصلب المتعدد والقلب وتوقف التنفس أثناء النوم، هي بعض عوامل الخطر التي تزيد من معدل الإصابة بداء الخرف.
نصح الأطباء ببعض الإجراءات الوقائية لتجنب داء الخرف وهي:
1- اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام.
2- التقليل من التدخين والشرب.
3- التمتع بحياة اجتماعية متوازنة.
4- القيام بأنشطة تحفيز الدماغ مثل الكلمات المتقاطعة والسودوكو والشطرنج وألعاب الورق.
وقدم الدكتور سينغ بعض النصائح لعائلة وأصدقاء مرضى الخرف تتلخص ب: الصبر، استمرار التواصل، تعزيز التعاون معهم، مساعدتهم في حياتهم وأعمالهم اليومية، وخلق بيئة خالية من المخاطر.
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