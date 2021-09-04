دراسة تكشف آثارا مفاجئة لتناول الذرة

تعد الذرة الغذاء الرئيسي في المنازل في جميع أنحاء العالم، وتستخدم في إنتاج زيت الذرة والنشاء وطحين الذرة، وتحتوي بذور الذرة مختلفة الألوان على عناصر غذائية مفيدة للجسم.

تفيد الذرة في الوقاية من أمراض القلب وتخفيض ضغط الدم وتنشيط الخلايا العصبية في الدماغ، بالإضافة إلى احتوائها على سعرات حرارية عالية والكثير من الفيتامينات والمعادن، كما نشر موقع "إيت زيث إيت نوت".

وجدت دراسة نُشرت في مجلة التغذية أن تناول أربع ملاعق كبيرة من زيت الذرة يوميا يسهم في خفض مستويات الكوليسترول بنسب أكبر من أولئك الذين تناولوا كمية مكافئة من زيت جوز الهند، كما ربطت دراسة أجريت عام 2018 بين أصباغ الأنثوسيانين الموجودة في الذرة الأرجواني بتحسين امتصاص الجلوكوز وزيادة إفراز الأنسولين، بالإضافة إلى تنشيط مستقبل الأحماض الدهنية الحرة والجلوكوكيناز، وهما واسمان بيولوجيان مرتبطان بانخفاض مخاطر مرض السكري.

يعد التوازن الصحي لبكتيريا الأمعاء أمرا ضروريا للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي ولتعزيز صحة الجسم بالكامل، وتساعد الذرة في الحفاظ على هذا التوازن عن طريق ألياف الذرة القابلة للذوبان والتي تزيد من كمية "البيفيدو باكتيريا" المفيدة في الجهاز الهضمي .

وأكدت دراسة نشرت في المجلة الأوروبية للتغذية أن الفشار يحتوي على مؤشر شبع بنسبة 154%، مقارنة بالخبز الأبيض الذي يحتوي على مؤشر الشبع بنسبة 100%، بالإضافة إلى ذلك فإن الفشار قليل الدسم أكثر إشباعا من رقائق البطاطس عالية الدسم.