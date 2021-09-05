تسجيل
12:40 GMT05 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    حبوب فيتامين د

    دراسة جديدة: "فيتامين د" يبعد مشكلة خطيرة جدا لمن هم دون الـ50 عاما

    © Photo / pixabay - Buntysmum
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0d/1049561689_0:217:3144:1985_1200x675_80_0_0_3defc2a6e4f2082959beb708940fbd45.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202109051050044565-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AF-%D9%8A%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8050-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7/

    كشفت دراسة جديدة شاملة عن أثر ممتاز لزيادة نسبة "فيتامين د" في الحصص الغذائية، حيث أثبت قدرته على تجنيب أحد أخطر الأمراض التي تصيب القولون والمستقيم.

    قام باحثون وعلماء بإجراء دراسة طويلة الأمد دققت في النظام الغذائي ونمط الحياة لأكثر من 95 ألف امرأة تم منحهم كميات مرتفعة من مكملات "فيتامين د" ضمن وجباتهم الغذائية.

    الملح
    © CC0 / Pixabay
    علماء: تعديل بسيط في ملح الطعام ينقذ ملايين مرضى الضغط والجلطات الدماغية
    ويعتبر "فيتامين د" من المكملات الغذائية المهمة جدا لتقوية مناعة الجسم، واكتسب أهمية كبيرة في السنوات الأخيرة خلال تفشي جائحة كورونا.

    "فيتامين د" يبعد أخطر مشكلة خطيرة تصيب القولون والمستقيم

    وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة أمراض الجهاز الهضمي "gastrojournal"، وجد الباحثون أن أولئك الذين تناولوا كميات عالية من "فيتامين د" في وجباتهم الغذائية، أو التي تضمنت هذا الفيتامين مثل منتجات الألبان تحديدا، كان لديهم خطر أقل بنسبة 50٪ للإصابة بسرطان القولون والمستقيم المبكر من أولئك الذين تناولوا كميات أقل من الفيتامين.

    وبحسب الدكتورة كيمي نغ، الأستاذة في قسم طب الأورام بمعهد "دانا فاربر" (Dana-Farber) للسرطان، ومؤلفة الدراسة، "تؤكد النتائج أهمية فيتامين د بالنسبة للشباب فيما يتعلق بالوقاية من سرطان القولون والمستقيم، وليس فقط كبار السن".

    فوائد مهمة جدا لمن لم تتجاوز أعمارهم الـ50 عاما

    وبحسب نتائج الدراسة المنشورة في مجلة "Eat This, Not That" الأمريكية، فإن تناول كميات أكبر من "فيتامين د" يساعد في الوقاية من الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، خاصة لمن أعمارهم لم تتجاوز الـ50 عاما.

    ولاحظ الباحثون انخفاض معدل الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، حيث يعتقد الخبراء أنه ناتج عن سببين رئيسيين، الأول هو الفحص الفعال للكشف عن المرض والثاني يعود لتغييرات نمط الحياة مثل تناول الأكل الصحي وممارسة الرياضة.

    فاكهة الرمان وكأس من عصير الرمان
    © Photo / pixabay/lovini
    دراسة: عصير الرمان له تأثير سحري على الإنسان مرتبط بالضغط والقلب
    لكن هذا الانخفاض لا ينطبق على الشباب، حيث ارتفعت معدلات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بسرعة كبيرة بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا، وشكلت في أمريكا، العام الماضي، لجنة من العلماء والخبراء الأكاديميين والحكوميين لمعالجة هذه المشكلة.

    حل لغز ارتباط النظام الغذائي بسرطان القولون

    وحددت اللجنة سببا محتملا للإصابة، حيث اعتبر النظام الغذائي عاملا خطرا جدا، خاصة مع نقص الفواكه والخضروات في العديد من الأنظمة الغذائية.

    ونوهت الدكتورة نغ إلى أن هذه الدراسة توضح بشكل دقيق العلاقة بين النظام الغذائي وفوائد "فيتامين د" وسبب ارتفاع هذه الحالات، معتبرة أن النتائج بمثابة "حل للغز الذي يربط النظام الغذائي بهذا السرطان".

    اقرأ أيضا: (تأثيرات مفاجئة لـ"فيتامين د" بعد سن 50 على الضغط و"كسرة الموت").

    وبحسب الطبيبة، سيما بوني، الباحثة في مؤسسة مركز مكافحة الشيخوخة وإطالة العمر في فيلادلفيا، فقد "لحظ الباحثون أيضا أن النتائج الجيدة كانت واضحة بشكل خاص لأولئك الذين حصلوا على "فيتامين د" من مصادر غذائية طبيعية، مقارنة مع باقي عينة البحث الذين حصلوا على الفيتامين من المكملات".

    وتضيف بوني: "يمكن استخدام الطعام كدواء، بهذه الطريقة من خلال تقديم مجموعة كاملة من الأطعمة الصحية التي تتضمن الألياف والفيتامينات والمعادن".

    ونوهت الباحثة إلى أن "فيتامين د" قابل للذوبان في الدهون، مما يعني أنه لا يذوب في الماء ويمتص بشكل أفضل عندما يقترن بنوع من الدهون. وهذا هو السبب في أن اختيار منتجات الألبان غير الخالية من الدهون يكون أكثر فاعلية. حيث تساعد الدهون الموجودة في منتجات الألبان على تسهيل امتصاص الجسم لـ"فيتامين د".

    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
    © Sputnik
    ملحوظة مهمة

    انظر أيضا:

    مسبار "ناسا" يكشف "حركة غامضة" موازية لخط الاستواء تؤثر على أجهزة الأرض... فيديو
    علماء: ظهور جزء جديد في ذراع الإنسان يؤكد استمرار تطور البشرية
    حيوان ينقض بسرعة طائرة في قائمة مخلوقات "النخبة" الأسرع على وجه الأرض... صور وفيديو
    "ناسا" تنشر صورا من الفضاء لكارثة عكست مسار نهر المسيسبي في أمريكا... صور وفيديو
    علماء: تعديل بسيط في ملح الطعام ينقذ ملايين مرضى الضغط والجلطات الدماغية
    دراسة: عصير الرمان له تأثير سحري على الإنسان مرتبط بالضغط والقلب
    نجوم كشمسنا التهمت كواكبها... هل تتعرض الأرض لـ"جريمة كونية"... صور وفيديو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الأشقاء الذين وصلوا من أفغانستان مع عائلاتهم في خيامهم المؤقتة بالقرب من محطة للسكك الحديدية في شامان، باكستان 1 سبتمبر 2021
    النزوح الأفغاني العظيم
    الهوية الأوروبية في خطر
    الهوية الأوروبية في خطر
    أفغانستان - كنز من المعادن
    أفغانستان كنز من المعادن
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك