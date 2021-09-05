هل يرحل الشناوي عن الأهلي... وكيل أعماله يحسمها

كشف حازم الحديدي، وكيل محمد الشناوي، لاعب النادي الأهلي وحارس المنتخب المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، حقيقة رحيله عن "القلعة الحمراء".

© REUTERS / KIM HONG-JI صحيفة سعودية: حارس الأهلي المصري محمد الشناوي ينتقل للنصر الأسبوع المقبل ، مساء اليوم الأحد، عن الحديدي خلال حديثه لقناة "أون تايم سبورتس"، أن الشناوي مستمر مع النادي الأهلي الموسم المقبل، ولا يوجد حديث عن احترافه خارج مصر، مؤكدا أن تركيز الشناوي بالكامل منصب على المباريات الحالية.

وذكر الحديدي أن محمد الشناوي، نجم الأهلي، يريد مساعدة المنتخب المصري في الوصول إلى كأس العالم 2022، المقامة في قطر، هو في قمة تركيزه لخوض مباراة الجابون، المقررة، مساء اليوم الأحد.

ويشار إلى أن وسائل إعلام سعودية قد ذكرت قبل أيام، أن نادي النصر السعودي يرغب ضم محمد الشناوي إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويذكر أن الشناوي بدأ مسيرته في النادي الأهلي قبل أن يلعب لفرق مختلفة في الدوري المصري، من بينها طلائع الجيش، وحرس الحدود، وبتروجيت.

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