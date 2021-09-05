حقيقة تعرض محمود الخطيب رئيس الأهلي المصري لحادث سير

كشف الإعلامي المصري، أحمد شوبير، اليوم الأحد، حقيقة تعرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لحادث سير.

وكتب شوبير على صفحته الرسمية في "تويتر"، مساء اليوم الأحد، أن رئيس النادي الأهلي المصري، الكابتن محمود الخطيب "بخير والحمد الله، وما يتم تداوله إشاعة سخيفة".

الكابتن محمود الخطيب بخير الحمد لله وما يتم تداوله اشاعة سخيفة — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) September 5, 2021

وانتشرت قبل قليل تقارير صحفية تفيد بتعرض الخطيب لحادث سير في طريق عودته من العين السخنة، حيث تواصلت صحيفة الوطن سبورت، مع أسامة حسني، لاعب الأهلي السابق، وزوج ابنة الخطيب، بهدف الاطمئنان على رئيس مجلس إدارة "القلعة الحمراء".

وأكد أسامة حسني أن الخطيب بخير، نافيا ما تردد من أنباء حول تعرضه لحادث سير، مؤكدا أن رئيس النادي الأهلي، الآن، في اجتماع بفرع النادي بمنطقة الشيخ زايد، غرب العاصمة المصرية القاهرة.

يشار إلى أن مجلس إدارة القلعة الحمراء، برئاسة محمود الخطيب، سيعقد اجتماعا طارئا، اليوم، من أجل الرد على التصريحات الإعلامية الأخيرة تجاه النادي وجماهيره.

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