إيقاف حسن شاكوش عن الغناء لأجل غير مسمى

صرح عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية المصرية، حلمي عبد الباقي، اليوم الأحد، بأنه تقرر إيقاف تصريح الغناء للمطرب حسن شاكوش لأجل غير مسمى.

ونقل موقع " Filfan "عن حلمي عبد الباقي أن قرار إيقاف شاكوش نهائي لا يجوز التظلم عليه، وجاء القرار بعد ظهور نتيجة التحقيق التي جرت اليوم مع حسن شاكوش ورضا البحراوي حول خلافهما.

في السياق ذاته تقرر استمرار إيقاف المطرب الشعبي رضا البحراوي لمدة شهر، على أن يحق له العودة إلى الغناء بعد انتهاء مدة الإيقاف.

وفي وقت سابق، أعلن مطربا المهرجانات الشعبية في مصر، حسن شاكوش ورضا البحراوي، تصالحمها بعد يوم من قرار نقابة المهن الموسيقية وقف تصاريح الغناء لهما لمدة شهر، لما بدر منهما من تنمر وتبادل كلمات أمام الجمهور.

وظهر شاكوش والبحراوي، خلال فيديو مشترك بثه الأول عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، وتبادلا المصافحة بينهما والتأكيد على التصالح وأنهما آسفين لتفوههما بأمور سلبية أزعجت الجمهور ونقيب المهن الموسيقية.

وكان مجلس نقابة المهن التمثيلية، أكد في بيان له، أن ما حدث يحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هادياً للقيم والأخلاق ولم يكن أبدا داعماً لإهدار الأخلاق والفضيلة، داعيا جموع الفنانين ومؤدي المهرجانات إلى التمسك بالأخلاق الحميدة والحفاظ على قيم المجتمع الرصينة والتمسك بالكلمة الصائبة.

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