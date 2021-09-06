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    ميسي في مباراة البرازيل والأرجنتين

    ميسي غاضب بسبب مباراة الأرجنتين والبرازيل.. ماذا قال لنيمار؟

    © REUTERS / AMANDA PEROBELLI
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    أظهرت كاميرات مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم، التي علقت يوم الأحد، قائد منتخب الأرجنتين لونيل ميسي غاضبا من المسؤولين البرازيليين.

    وتوقفت مباراة البرازيل والأرجنتين في ظروف هزلية بعد دقائق من انطلاقها، يوم الأحد، بعدما اعترضت السلطات الصحية البرازيلية على مشاركة ثلاثة لاعبين من الأرجنتين تتهمهم بخرق قواعد الحجر الصحي.

    منتخب الأرجنتين
    cdn.elheddaf.com
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    وغادر لاعبو الأرجنتين أرض ملعب كورنثيانز بعد أن نزل المسؤولون إلى الملعب لإيقاف المباراة.

    وتوجه اللاعبون إلى غرف الملابس رغم أن مدربي الفريقين إضافة إلى ليونيل ميسي قائد الأرجنتين وبعض لاعبي البرازيل تجمعوا في جانب من الملعب بعدها بلحظات لمناقشة الأمر.

    وقال ميسي، وفقا لصحيفة ماركا "لماذا سمحوا بانطلاق المباراة ثم إيقافها بعد خمس دقائق؟".

    وأضاف، "نحن هنا في الملعب منذ ساعة وكان ينبغي عليهم إبلاغنا قبلها".

    ودخل في حوار مشترك مع نيمار جونيور، ومدربي المنتخبين تيتي وليونيل سكالوني، قائلا:

    "سنغادر.. لن نلعب المباراة".

    كما نقلت شبكة جلوبو البرازيلية أن ميسي وسكالوني تحدثا إلى منسق المباراة، وتوجها إليه بالسؤال: "لماذا تم السماح للاعبين بدخول الملعب منذ بدايته؟ ولماذا تمت الموافقة على منحهم تذاكر الوصول إلى البرازيل؟".

    وحدثت الواقعة بعد ساعات من قرار السلطات الصحية البرازيلية بضرورة عزل أربعة لاعبين من الأرجنتين فورا وعدم مشاركتهم في المباراة.

    لكن ثلاثة منهم ظهروا ضمن تشكيلة الفريق.

    وكشفت القائمة الرسمية للفريقين التي نشرها اتحاد أمريكا الجنوبية مشاركة إميليانو مارتينيز في حراسة المرمى وكريستيان روميرو في قلب الدفاع وجيوفاني لوسيلسو في الوسط.

    والثلاثة ضمن أربعة لاعبين يحترفون في الدوري الانجليزي الممتاز.

    واتهمت إنفيسا، وهي الجهة المنظمة لقطاع الصحة بالبرازيل، اللاعبين الأربعة بخرق قواعد الحجر الصحي وفتحت تحقيقا.

    وطبقا للوائح التي نشرتها إنفيسا يجب على الزائرين الذين كانوا في المملكة المتحدة خلال 14 يوما التي سبقت دخولهم البرازيل الخضوع لحجر صحي لمدة 14 يوما عند وصولهم.

    وقالت السلطات الصحية في وقت سابق في بيان "إنفيسا تعتبر هذا الوضع تهديدا صحيا خطيرا ولذلك طلبت من السلطات الصحية المحلية وضع اللاعبين المذكورين فورا في الحجر الصحي، ومنعهم من المشاركة في أي نشاط أو البقاء في الأراضي البرازيلية".

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    © REUTERS / BENOIT TESSIER
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    لكن يبدو أن اللاعبين الأربعة ومن بينهم إميليانو بوينديا لم يواجهوا أي إجراءات وتم السماح لهم بالانتقال مع منتخب الأرجنتين من فندق الإقامة إلى ملعب كورنثيانز.

     ويلعب بوينديا ومارتينيز مع أستون فيلا بينما يلعب لوسيلسو وروميرو مع توتنهام.

    وسافرت تشكيلة الأرجنتين إلى البرازيل يوم الجمعة بعد يوم واحد من الفوز 3-1 على فنزويلا في كراكاس بتصفيات كأس العالم.

    واستشاط رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم غضبا من المشاهد الهزلية التي تابعها العالم اليوم.

    وانتقد إدنالدو رودريجيز مؤسسة انفيسا قائلا إن المسؤولين أبلغوه بأن اللاعبين الأرجنتينيين الذين انتهكوا قواعد الحجر الصحي سيتم ترحيلهم عقب المباراة.

     وأضاف، "أعتذر لكل عشاق كرة القدم الذين كانوا يمنون النفس بمتابعة المباراة على شاشات التلفزيون.. مع احترامي لمؤسسة إنفيسا كان بوسعهم حل المشكلة مبكرا قبل انطلاق المباراة".

     واتفق ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين معه في الرأي.

    وقال، "أشعر بحزن بالغ. لا أدين أي طرف لكن ما كان يتعين أن يحدث هذا الأمر. لم يكن الوقت المناسب للقيام بذلك.. كنا نرغب في الاستمتاع بمشاهدة مباراة بين أفضل منتخبين في العالم لكن الأمر انتهى بهذه الصورة".

     وأضاف، "واجبي كمدرب الدفاع عن لاعبي فريقي. إذا جاء أحدهم وقال إننا نريد اعتقال هذا الرجل أو ترحيل هذا الرجل لن أسمح بذلك لأنه لم يتم إبلاغنا في أي وقت بأننا لا نستطيع اللعب".

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