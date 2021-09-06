أسطورة الخواتم العشرة" يتصدر إيرادات السينما بأمريكا الشمالية

تصدر فيلم المغامرات والحركة الجديد "شانغ- شي وأسطورة الخواتم العشرة" إيرادات السينما في أمريكا الشمالية محققا إيرادات بلغت 71.4 مليون دولار.

والفيلم بطولة سيمو ليو وأوكوافينا وفالا تشين وتوني لونغ ومن إخراج ديستين كريتون.

وتراجع فيلم الرعب (كاندي مان)"رجل الحلوى" من المركز الأول إلى المركز الثاني مسجلا 10.6 مليون دولار.

والفيلم بطولة يحيى عبد المتين وتيونا باريس وناثان ستيورات جاريت وفانيسا وليامز ومن إخراج نيا داكوستا.

كما تراجع فيلم الإثارة الكوميدي (فري جاي) "شاب حر" من المركز الثاني إلى المركز الثالث هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 8.8 مليون دولار.

والفيلم بطولة ريان رينولدز وجودي كومر وجو كيري وتايكا وايتيتي وإخراج شون ليفي.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة (بو باترول: ذا موفي)، من المركز المركز الثالث إلى المركز الرابع محققا إيرادات بلغت أربعة ملايين دولار.

وهبط فيلم المغامرات (جانغل كروز) "رحلة الغابة" من المركز الرابع إلى المركز الخامس مسجلا 3.9 مليون دولار.

والفيلم بطولة دوين جونسون وإدجار راميرز وجيسي بليمنز، وجاك وايتهول ومن إخراج جومي كوليت سيرا.