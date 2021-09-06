وفاة الطبيب الفنان المصري سمير الملا

توفي، اليوم الاثنين، الطبيب والفنان المصري سمير الملا، بعد معاناة مع المرض.

وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن الفنان سمير الملا هو أيضا طبيب مخ وأعصاب، كان قد شارك في نحو 50 عملا فنيا، كان آخرها مسلسل "صاحب السعادة" عام 2014.

ومن المقرر أن يتم تشييع جنازة الملا، اليوم الاثنين، عقب صلاة الظهر في مسجد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمنطقة 6 أكتوبر في مصر.

ونعى عدد من نجوم وصناع الفن الفنان الراحل عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب إبراهيم عمران متخصص شؤون الفنانين عبر حسابه على الـ"فيسبوك"، "البقاء لله توفي الفنان الدكتور سمير المُلا".

وكان سمير الملا طبيبا عاشقا للفن فقدم عشرات الأعمال الفنية التي تنوعت بين الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية وكان يقوم بدور الطبيب فى معظم أدواره، ومن المسلسلات التى اشترك فيها "مبروك جالك ولد عام1978 و"دموع فى عيون وقحه" عام 1980 و"رأفت الهجان"عام 1990 و"الفرار من الحب".

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