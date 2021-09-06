بيع أغلى صقر في العالم بمبلغ قياسي... صورة

شهدت العاصمة السعودية الرياض، مساء أمس الأحد، صفقة بيعة أغلى صقر في العالم بمبلغ قياسي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن بيع الصقر الأغلى في العالم جاء بعد عرضه في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، في يومه الأخير.

وتم بيع الصقر بمبلغ مليون وسبع مئة وخمسين ألف ريال سعودي، وذلك في المزاد الذي أقيم بمقر نادي الصقور السعودي بملهم شمالي مدينة الرياض.

وكان الصقر قبل بيعه مملوكا لمزرعة باسيفك نورث ويست الأمريكية، والتي تعتبر أفضل مزرعة عالمية للصقور، وهو صقر قرموشة جير (ألترا وايت)، طوله يساوي عرضه، ويبلغ 16 إنشاً ونصف إنش، ووزنه 980 غراما.

وتم البيع بعد منافسة شهدها المزاد، واستمرت لوقت طويل، بسبب نوعية الصقر الذي يعرض للمرة الأولى في العالم في مزاد.

يشار إلى أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور كان قد انطلق في الخامس من أغسطس/آب الماضي، وشهد صفقات بيع قياسية، منها بيع صقر كندي نادر الجمال بسعر مرتفع للغاية.

وكان قد سبق بيع الصقر الأمريكي، إجراء مزاد على صقر فرخ من نوع جير بيور (سوبر وايت) من إنتاج مزرعة "جيم ويلسون فالكونز" الكندية، وقد بدأ بسعر 250 ألف ريال، ليتم بيعه بعد منافسة قوية استمرت نحو نصف ساعة بمبلغ 350 ألف ريال (نحو 94 ألف دولار)، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويبلغ طول الصقر الكندي 18.5 إنش، ووزنه 1600 غرام، ليكون الصقر الأغلى سعرا منذ انطلاقة المزاد الدولي في الخامس من أغسطس/آب الماضي، وبين المتحدث باسم المزرعة الكندية، فارس الفارس، أن المزرعة تنتج نحو 300 صقر سنويًا من جير بيور الكندي والسيبري، بالجودة ذاتها.

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