وفاة لاعب سابق في باريس سان جيرمان بعد غيبوبة استمرت 39 عاما

توفي جان بيير آدامز، المدافع السابق لفريق باريس سان جيرمان، عن عمر ناهز 73 عاما، وذلك بعد أن دخل في غيبوبة قبل 39 عاما.

وذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية أن آدامز توفي بعد نحو أربعة عقود من دخوله في غيبوبة نتيجة خطأ طبي، حسبما أفاد ناديا باريس سان جيرمان ونيم.

Senegalese-born former PSG and Nice player, Jean-Pierre Adams has passed away today after being in a coma for 39 years.



In 1982, he had a routine knee surgery but an error from the anaesthetist starved his brain of oxygen. His wife cared for him all those years.



RIP. 🕊 pic.twitter.com/pnpbfgmu8Q — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) September 6, 2021

وأوضحت الصحيفة أنه في عام 1982، تم إعطاء آدامز جرعة شبه مميتة من مخدر قبل إجراء عملية روتينية للركبة، مما تسبب في تلف الدماغ ودخوله في تلك الغيبوبة.

يذكر أن آدامز المولود في العاصمة السنغالية داكار كان قد فاز بـ 22 مباراة دولية مع المنتخب الفرنسي في سبعينيات القرن الماضي، ولعب مع فريق نيم من 1970-1973 ولعب لباريس سان جيرمان من 1977 إلى 1979 بعد انضمامه من نيس.

ومنذ دخول آدامز في الغيبوبة عكفت زوجته برناديت على رعايته، وكان آدامز قد أصيب بمشكلة في ركبته خلال أحد التدريبات مما تطلب إجراء عملية جراحية، وهي العملية التي وقع بها الخطأ الطبي الذي أدخله في غيبوبة لم يفق منها حتى وفاته.