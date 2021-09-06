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    هاتف آيفون 12 و أيفون برو 12، كاليفورنيا الولايات المتحدة 13 أكتوبر 2020

    5 استخدامات مدهشة لكاميرا الهاتف الذكي... غير التقاط الصور والفيديو

    © REUTERS / Apple Inc.
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    يركز معظم مستخدمي الهواتف الذكية في استخدامهم لكاميرات الهواتف الذكية على التقاط الصور ومقاطع الفيديو لحفظ ذكرياتهم ولحظاتهم المميزة، إلا أن الكثيرين لا يلتفتون إلى استخدامات قد تتجاوز فائدتها مجرد التقاط الصور التذكارية.

    وعرض موقع "العربية" عددا من استخدامات الكاميرا تتنوع فيما بينها ما بين الأغراض الاستكشافية والتعليمية والاحتياجات اليومية.

    استكشاف السماء

    هاتف ذكي
    © CC0 / pixabay.com
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    تتيح كاميرا الهاتف استكشاف السماء ليلا ومعرفة ما يظهر بها من أجرام سماوية ونجو وغير ذلك، ويمكن ذلك عبر عدة تطبيقات أبرزها هو تطبيقStar Walk 2، الذي يتيح من خلال تقنية التعرف على الموقع الجغرافي تحديد الأبراج والأقمار الصناعية وغيرها.

    الحصول على نسخة رقمية من المستندات

    يسهم الاحتفاظ بنسخة رقمية من المستندات الورقية في حفظها لفترات أطول وتجنب ضياع ما بها من معلومات حال تلف النسخة الورقية، ويمكن ذلك من خلال تطبيق Microsoft Lens. الذي يتيح لك مسح أي مستند ورقي وتحويله نص إلى مستند رقمي.

    البحث عن معلومات حول الأشياء المحيطة

    يتيح تطبيق Google Lens البحث عن معلومات حول أي شيء يوجد حولك من خلال إدخال صورته إلى التطبيق ليقدم كل المعلومات المتاحة حوله كما يتيح التعرف على العنصر الموجود في الصورة إن كان شيئا غريبا أو مجهولا.

    المراقبة عن بعد

    وهو استخدام ذو طابع أمني حيث يمكن للمستخدم ربط هاتفه القديم بالهاتف الحديث، لاستخدام كاميرا الهاتف القديم كجهاز للمراقبة عن بعد، وأحد أفضل التطبيقات في هذا الصدد هو تطبيق Manything الذي يتيح لك البث المباشر من أي مكان. ويرسل إشعارات عندما يكتشف حركة أمام الكاميرا كما يحتفظ بما يتم تصويره عبر التخزين السحابي.

    الترجمة الفورية

    يمكن استخدام كاميرا الهاتف لتسهيل عملية الترجمة بشكل مذهل، فبمجرد تمرير الكاميرا على أي مستند بلغة أجنبية تقدم بعض التطبيقات ترجمة فورية لها، بسرعة وفاعلية كبيرة، ومن أفضل التطبيقات في هذا الصدد تطبيق ترجمة غوغل والذي يحتوي على ميزة اكتشاف اللغة المراد ترجمتها، ويدعم 108 لغة حول العالم.

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