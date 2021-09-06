رحيل "الوحش المقدس" جان بول بلموندو "بهدوء" بعد 88 عاما من العطاء... صور وفيديو

وأعلن محامي الممثل الفرنسي ذائع الصيت، جان بول بلموندو، اليوم وفاته عن عمر ناهز 88 عاما في منزله بالعاصمة الفرنسية باريس.
RIP Jean-Paul Belmondo (1933-2021), the undisputed king of cool pic.twitter.com/wKxjsG1j9Z— Little White Lies (@LWLies) September 6, 2021
وقال محامي الممثل الراحل، ميشيل جوديست، في تصريحات نقلتها "يورو نيوز"، إن بلموندو "كان متعبا جدا خلال الفترة الأخيرة، ورحل بهدوء".
The Professional— One Perfect HEADshot (@HeadExposure) September 6, 2021
Le Magnifique
Fear Over the City
That Man From Rio
and many others...
Jean-Paul Belmondo was one of the greatest actors of all time. He also did his own stunts. Here he is, hanging from and walking on the Paris subway in 1975.
RIP Bébelpic.twitter.com/VkEKAlI9OQ
ورحل الممثل الذي لقب أيضا بـ"ببيبل" تاركا خلفة إرثا فنيا عظيما، حيث صور 80 فيلما، وترك أدوارا ستظل محفورة في ذاكرة كل من شاهده كشاب أولًا في فيلم "Breathless" أو رجل معلق على مروحية فوق مدينة البندقية في فيلم "Le Guignolo".
rest in peace jean-paul belmondo 💔 you've left an indelible mark on cinema, and your films have changed my view on art forever. repose en paix. pic.twitter.com/JaRK5E6Y4j— ana elisa (@cinematown_) September 6, 2021
وولد جان بول بلموندو تشارلز (Jean-Paul Belmondo) في 9 أبريل / نيسان عام 1933 في نويي سور سين وهو ممثل ومنتج أفلام فرنسي وينسب إليه إدخال الكثير من الوجوه الجديدة في عالم الفن في فرنسا.
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