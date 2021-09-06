إقالة حسام البدري من تدريب المنتخب المصري لكرة القدم

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، إقالة الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول برئاسة المدرب المصري حسام البدري.

وقال الاتحاد المصري، في بيان له عقب اجتماعه الطارئ برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد، إنه "وجه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق" متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه التوفيق.

كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وكانت وسائل إعلام مصرية، قالت إن حسام البدري رفض تقديم استقالته، مؤكدا أنه لم يفشل فى مهمته وحقق النجاح في تنفيذ وتحقيق كل المهام المكلف بها بالصعود لكأس الأمم الأفريقية وتصدره مجموعته في مشوار كأس العالم.

من جهته، أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن تعيين فينجادا لقيادة المنتخب الأول خلفا لـ حسام البدري. وقال، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الإعلان بعد قليل فينجادا مديرا فنيا لمنتخب مصر".

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