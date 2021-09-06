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    عرنوس الذرة مع خيوطه الحريرية

    فوائد غريبة لشاي حرير الذرة لكن يجب الحذر في هذه الحالات

    © Photo / pixabay/riteshman
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    تعتبر الذرة المسلوقة من الأطعمة الشائعة جدا في الكثير من المجتمعات، حيث تطهى في المنازل وتقدم أيضا من قبل الباعة الجوالين وجبة سريعة وخفيفة، لكن بعض المصادر تحدثت عن فوائد محتملة لمياه الذرة المغلية أو لما يسمى شاي حرير الذرة.

    وتشير بعض المصادر إلى وجود فائدة رائعة جدا لشاي حرير الذرة، ويقصد بحرير الذرة مجموعة الخيوط الذهبية التي تشبه الحرير والمتواجدة على رأس الذرة، حيث يغلي البعض هذه الخيوط وتشرب لفوائدها.

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    وعلى الرغم من ندرة المصادر العلمية الدقيقة التي تتحدث عن فوائد شرب شاي حرير الذرة، إلا أن موقع "steemit" أشار إلى أنه بعد الفحص الدقيق، اتضح أن الماء المتبقي من عملية سلق الذرة ليس فقط له رائحة وطعم الذرة الحلوة فقط، ولكن له أيضًا تأثيرات مضادة للالتهابات، وتمنع التهابات المثانة، كما أنها تحتوي على الفيتامينات المتواجدة في الذرة، مثل "فيتامين أ" و"فيتامين هـ" و"فيتامين ب".

    وأشار موقع "indianexpress" إلى وجود عدة فوائد لشرب شاي حرير الذرة، حيث يحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة، وهذه الفوائد هي:

    شاي حرير الذرة مدر بول قوي جدا

    بحسب المصادر، استخدام شاي حرير الذرة كعامل مدر للبول بشكل طبيعي، الأمر الذي يساعد على طرد المياه الزائدة والفضلات والسموم من الجسم وبالتالي تقليل الوزن ويقلل من مضاعفات احتباس السوائل. حيث تساعد مدرات البول على التخلص من العديد من المخاطر الصحية بما في ذلك قصور القلب الاحتقاني وأمراض الكلى على المدى الطويل.

    منع تشكل حصوات الكلى

    أشار التقرير إلى أن شرب شاي حرير الذرة يساعد ايضا على منح تشكل صوات الكلى بسبب العامل المدر للبول الذي يحتوية، حيث يمنع تشكل الرواسب في الكلى، وهي العامل الرئيسي لظهور الحصوات.

    شاي حرير الذرة ينظم مستويات السكر في الدم

    نوه المصدر إلى أن شرب شاي حرير الذرة يساعد أولئك الذين يعانون من مشاكل مرض السكر في الدم. وأظهرت دراسة نُشرت في عام 2009 في المجلة الدولية للجزيئات البيولوجية، (researchgate) وتأثير لمستخلص حرير الذرة على مرضى السكري. وأشار المؤلفون إلى أن استخدام عديد السكاريد الحريري والذرة ساعد في خفض مستويات السكر في الدم.

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    وبدوره، أشار موقع "webmd" المتخصص بالصحة والغذاء إلى أن العلماء لم يتمكنوا إلى الأن من إثبات مثل هذه الادعاءات بشكل قاطع، لكن أكد أن هذه الشاي استخدم في الطب الصيني القديم.

    ونوه المقع إلى أن الألياف الموجودة في حرير الذرة يمكن أن تحسين عملية الهضم، لكن شاي حرير الذرة لا يحتوي على الكثير من الألياف، كما أكد الموقع أن هذا الشاي لا يحتوي على أي فيتامينات أو معادن أو مغذيات أخرى قابلة للقياس، لمن الموقع المتخصص أشار إلى وجود فوائد محتملة، وهي:

    أولا: تحسين وتقليل مشاكل التهابات المسالك البولية (UTIs). حيث يستخدم الأشخاص الذين يمارسون الطب الصيني والأمريكي التقليدي أحيانًا شاي حرير الذرة لعلاج التهابات المسالك البولية.

    ثانيا: يعمل هذا الشاي كمدر للبول، حيث أكد العلماء أن شاي حرير الذرة من المحتمل أن يكون له تأثير خفيف كمدر للبول.

    ثالثا: نوه المقال إلى وجود فائد رائعة محتملة تتعلق بالقلب، وهي "أحد التطبيقات الواعدة لحرير الذرة هو علاج الذبحة الصدرية". تقول الأبحاث أن حرير الذرة يمكن أن يجعل الأدوية التي تتناولها تعمل بشكل أفضل.

    تحذير: شاي حرير الذرة قد يكون خطيرا في هذه الحالات

    نوه المقال إلى وجود مخاطر محتملة لشاي حرير الذرة، خصوصا للأشخاص الذين يعانون من بعض أنواع الحساسية من حبوب لقاح الذرة أو نشا الذرة، حيث قد يسبب الحكة واحمرار الجلد وغيرها من المشاكل.

    كما يمكن أن يقلل شاي حرير الذرة أيضًا من كمية البوتاسيوم في الدم. الأمر الذي قد يسبب الحساسية وحكة في الجلد واحمرار وبعض الأعراض الأخرى مثل الطفح الجلدي.

    وحذر المصدر من الإفراط في تناول كمية شاي حرير الذرة لأن الكميات الكبيرة من هذا الشاي غير آمنة للحوامل أو المرضعات، كما أن هذا الشاي قد يكون له بعض التأثيرات على عمل الأدوية الأخرى في حال تناولها مثل أدوية مرضى السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو انخفاض ضغط الدم.
    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
    © Sputnik
    ملحوظة مهمة

     

     

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