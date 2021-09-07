بوغبا: فرنسا لم تعد الأفضل في العالم

أكد النجم الفرنسي بول بوغبا، أنه محبط بسبب منتخب الديوك الفترة الأخيرة. معتبرا أن فرنسا لم تعد الأفضل في العالم.

وقال بوغبا في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، "مر وقت طويل منذ آخر فوز لي بمباراة مع فرنسا، أفتقد للفوز، جميعنا يفتقد ذلك".

وأضاف نجم مانشستر يونايتد، "لم نعد الفريق الأفضل في العالم".

وتابع بوغبا، "علينا تغيير كل شيء، والتحلي بالنزعة الهجومية بصورة أكبر، يجب أن تبتل قمصاننا بالعرق بصورة أكبر وإظهار رغبة أكبر هذا كل ما في الأمر".

وتعادلت فرنسا خلال 4 أيام فقط مع كل من البوسنة والهرسك وأوكرانيا، خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.