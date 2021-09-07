ما هو المنتج المفضل للناس الذي يمكن أن يسبب السرطان؟

تحدث الطبيب والمقدم التلفزيوني ألكسندر مياسنيكوف، على الهواء في القناة التلفزيونية "روسيا 1"، عن منتج يمكن أن يتسبب في الإصابة بسرطان القولون.

وأرجع الطبيب الاستهلاك المفرط للحوم الحمراء إلى أحد عوامل خطر الإصابة بالسرطان.

وقال مياسنيكوف: "هذه هي نفس اللحوم الحمراء سيئة السمعة.. النقانق ولحم الخنزير والنقانق والنقانق ولحم الخنزير المقدد".

أدرج المتخصص أيضًا لحم الخنزير ولحم البقر والضأن في هذه القائمة.

وقال الطبيب: "علماء الأورام يعتبرون هذا اللحم رسميا مادة مسرطنة إلى جانب التبغ والكحول والمواد الكيميائية".

صنف مياسنيكوف الوراثة والتهاب القولون التقرحي من بين عوامل الخطر الأخرى لسرطان الأمعاء.

بالإضافة إلى ذلك، نصح الطبيب بعدم انتظار ظهور أعراض المرض، والبدء في إجراء تنظير القولون بعد عم الـ 50، لأنه قبل هذا العمر يكون المرض نادرًا.