مدرب رياضي يشرح أسباب إصابة بعض العضلات بعد التمرين... ويعطي الحل الأسرع

تحدث ألكسندر هالامانوف مدرب السباق المتوالي "الترياتلون"، إلى وكالة "سبوتنيك"، عن سبب آلام العضلات بعد التدريب وشرح أيضًا كيفية التخلص منها في أسرع وقت ممكن.

يقول هالامانوف: "ينخفض ​​مستوى حمض اللاكتيك في الجسم في غضون ساعة بعد التمرين. وليس له تأثير متأخر. وبالتالي إذا لوحظت آلام عضلية في اليوم التالي، فهذا يعني أن الأحمال كانت طويلة جدًا ومكثفة بالنسبة لك، وبذلك تظهر إصابات صغيرة".

ويلاحظ أن حمض اللاكتيك يحدث عند ممارسة الرياضة بأقصى جهد. مضيفا: يأتيك شعور بأن العضلات "مشلولة".

في الوقت نفسه، تتم إزالة حمض اللاكتيك بسرعة من الجسم. لذلك يمكنك، على سبيل المثال، الجري بأقصى سرعة كل ساعة ولكن لمدة دقيقة أو دقيقتين فقط.

يشرح ألكسندر هالامانوف: مهمة الرياضي هي تعلم كيفية تحويل حمض اللاكتيك إلى طاقة، يتم التدريب في مثل هذه النبضات التي يتشكل فيها اللاكتات (جزء من حمض اللاكتيك)، لكنه لا يتداخل مع استمرار العمل البدني. بمرور الوقت، وبنفس السرعة ينتج الرياضي حمض اللاكتيك أقل فأقل. ونتيجة لذلك تزداد القدرة على التحمل.

وفقًا للاختصاصي، من أجل الاستفادة بسرعة من حمض اللاكتيك بعد التمرين، تحتاج إلى ممارسة تمارين الإطالة لمدة خمس دقائق على الأقل أو استخدام لفة لفرد العضلات.