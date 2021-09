المكمل الأفضل لملء "فجوة نقص" فيتامين عضلة القلب الأخطر لمرضى الضغط

تحافظ عضلة القلب على استمرارية الإنسان من خلال ضخها المتواصل للعناصر الغذائية والأوكسجين وغيرها من المواد الضرورية في الأوردة والشرايين، تلك العملية الطويلة والمستمرة "اللامتناهية" مقارنة بحياة الإنسان تتطلب العناية الشديدة بهذا العضو الحساس ومراعاته بكافة الطرق.

وتعتبر أمراض القلب ومشاكل الأوعية الدموية من أكثر الأمراض التي تودي بحياة نصف البالغين الأمريكيين، هذا في أمريكا فقط، الأمر الذي يجعل من الأهمية بمكان اتخاذ التدابير الاستباقية للتأكد من بقاء هذا العضو الحيوي في أفضل حالاته.

وبحسب التقرير المنشور في مجلة في مجلة "Eat This, Not That" الأمريكية، بعنوان (أفضل مكمل غذائي لقلبك، كما يقول اختصاصي التغذية)، يوجد العديد من العوامل التي تؤثر بشكل كبير على القلب مثل نمط الحياة والعوامل الوراثية وقلة التمارين الرياضية والأنظمة الصحية السيئة، لذلك يجب معرفة الطرق الأفضل للحفاظ على هذا العضو المهم.

وبحسب أخصائية التغذية والخبيرة، ريبيكا بلاكيلي: "تلعب عادات التغذية الجيدة ونمط الحياة دورا مهما في الحفاظ على عضلة قلب صحية وجيدة".

لكن الخبير تحذر من أن عضلة القلب قد تفقد بعض العناصر الضرورية التي تحتاجها للعمل: "عندما لا يتم تلبية احتياجات الجسم اليومية، أو مع وجود قصور في غذاء معين، قد يكون المكمل الغذائي قادرا على المساعدة في ملء هذه الفجوة"، التي قد تحدث في الفيتامينات الضرورية لهذه العضلة.

وبحسب المقال، هنا الكثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية لعضلة القلب، ولكن هناك مكمل واحد يجب الحرص على تناوله ووجوده في الأطعمة، بحسب الخبيرة بلاكيلي، لكن المقال حذر إلى ضورة استشارة الأطباء المتخصصين قبل الاستخدام.

وتؤكد الخبرة والمتخصصة في التغذية أن "المغنيسيوم يعمل جنبا إلى مع الكالسيوم لانقباض عضلة القلب وإرخاءها، مما يؤدي إلى نبضات قلب صحية".

وتتابع الخبيرة، "المغنيسيوم له تأثير مريح على العضلات والأوعية الدموية، وبالتالي يلعب أيضا دورا في الحفاظ على ضغط الدم الصحي. وقد ارتبط انخفاض مستويات المغنيسيوم بزيادة معدلات الوفيات".

لماذا يعتبر الموضوع خطيرا بالنسبة لمرضى الضغط؟

ويشيع نقص المغنيسيوم لدى البالغين بشكل عام، وتنوه الخبيرة إلى أن أسباب هذا النقص ناتجة عن مستويات الإجهاد المرتفع، والوجبات الغذائية السيئة، وانخفاض مستوى المعادن في أنظمتنا الغذائية واستخدام الأدوية، بالإضافة إلى الأمراض المزمنة.

أظهرت الدراسات أن حوالي ثلثي سكان غرب أمريكا لا يستوفون التوصيات اليومية لتناول المغنيسيوم. واوصى المعهد الوطني للصحة في أمريكا بتناول كمية 420 ملغ للرجال، و320 ملغ للنساء يوميا.

بالإضافة إلى ذلك، وجدت إحدى الدراسات أن 80٪ من المرضى الذين عولجوا بأدوية مدرة للبول لمعالجة ارتفاع ضغط الدم لمدة ستة أشهر أو أكثر وجدوا أن مستويات المغنيسيوم مستنفدة لديهم.

وتضيف بلاكلي: "ناقش احتياجاتك المحددة من المغنيسيوم مع طبيبك أو اختصاصي التغذية الذي لديه قائمة كاملة بالظروف الصحية الخاصة بك والأدوية المقدمة لك في حال وجودها".

