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    طعام كثير وفقدان وزن... كيف يتغير التمثيل الغذائي مع تقدم العمر؟

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    في مرحلة الطفولة، يكون التمثيل الغذائي في جسم الإنسان سريعًا جدًا، وبعد 20 عامًا يتباطأ، ولكن ليس بشكل كبير وجذري كما كان يعتقد سابقًا، لذلك، لا يجب تبرير الوزن الزائد عن طريق الاستقلاب الغذائي.

    بحلول نهاية التسعينيات، اتفق علماء الفسيولوجيا على أنه بعد سن الثلاثين، بسبب التباطؤ في التمثيل الغذائي في الجسم، لا يمكنك الحصول على الدهون فقط عن طريق تغيير عاداتك الغذائية وأسلوب حياتك.

    ميزات العمر

    في عام 2018، خفض العلماء الأمريكيون السن الحرج إلى 25. بالإضافة إلى ذلك، لاحظ الخبراء أنه من الصعب على النساء التحكم في الوزن، خاصة بعد انقطاع الطمث.

    واكتشفت مجموعة دولية من العلماء مؤخرًا، أن الوزن الزائد ليس له علاقة بعملية التمثيل الغذائي. بل يبقى كما هو لجزء كبير من حياته - ولا يتباطأ إلا بعد 60 عامًا.

    طبيب
    © Photo / Pixabay
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    توصل الخبراء إلى هذه الاستنتاجات بعد تحليل بيانات حوالي 6500 شخص تتراوح أعمارهم من 8 أيام إلى 95 عامًا.

    في الصباح، شرب المشاركون كوبًا من الماء، تحتوي بعض جزيئاته، بدلاً من ذرات الهيدروجين والأكسجين المعتادة، على نظائر ثقيلة من الكيمياء.

    لهذا، تم جمع عينات من اللعاب والبول - وبحجم ثاني أكسيد الكربون الذي ينفثه المشاركون خلال أنشطتهم اليومية، تم رصد عدد السعرات الحرارية المحروقة. تسمى هذه الطريقة "المياه ذات العلامات المزدوجة" وغالبًا ما تستخدم في التجارب.

    بعد معالجة البيانات التي تم الحصول عليها، لاحظ العلماء أن معدل الأيض لدى البشر يبلغ ذروته في سن 12 شهرًا. بما يتناسب مع حجم الجسم ، يستهلك الأطفال طاقة أكثر بنسبة 50% من البالغين.

    خلال مرحلة الطفولة والمراهقة، ينخفض ​​معدل الأيض بنحو 3% سنويًا. يستمر هذا حتى 20 عامًا، وبعد ذلك يظل مستقرًا حتى 60 عامًا. ثم ينخفض ​​المؤشر تدريجياً - بنسبة 0.7% سنويًا.

    يشرح مؤلفو العمل تباطؤ عملية التمثيل الغذائي في الستين من خلال حقيقة أنه في هذا الوقت تقل كتلة عضلات الشخص.

    لذلك، بحلول سن التسعين، يحتاج الجسم إلى طاقة أقل بمقدار الثلث مما هو عليه في منتصف العمر.

    إبطاء التمثيل الغذائي

    ومع ذلك، كما لاحظ الباحثون، فإن الصيغة التي استنتجوها لإبطاء عملية التمثيل الغذائي لا تعمل مع الجميع بنفس الطريقة، لدى البعض معدل استقلاب طبيعي بنسبة 25% أقل من المتوسط ​​بالنسبة لأعمارهم، والبعض الآخر أعلى بمقدار الربع.

    هذه القيم الحدودية لا تغير الصورة العامة. لكن العلماء لا يفهمون سبب اختلاف معدلات التمثيل الغذائي بين شخصين من نفس الطول والبشرة، ونفى الخبراء الافتراضات القائلة بأن الجنس والعمر يلعبان دورًا رائدًا.

    قطعة من اللحم المشوي
    © REUTERS / Amir Cohen
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    لكن هناك أدلة على أن معدل الأيض قد يعتمد على نمط الحياة. على وجه الخصوص، جميع أنواع الحميات الغذائية لها تأثير كبير.

    لاحظ العلماء الأمريكيون 14 متطوعًا لمدة 6 سنوات ووجدوا أنه إذا فقدت الوزن بشكل كبير، فإن عملية الأيض تتباطأ بشكل ملحوظ.

    قاموا بقياس وزن الجسم، والدهون، ومستويات الهرمونات، ومعدل الأيض بين المشاركين في عرض "الخاسر الأكبر".

    فقد هؤلاء في 30 أسبوعًا عشرات الكيلوغرامات - ولكن بعد ست سنوات، عاد 13 منهم إلى وزنهم السابق أو حتى اكتسبوا المزيد.

    في الوقت نفسه، كان متوسط ​​حرق دهون المشارك خمسمائة سعر حراري أقل يوميًا مما هو متوقع نظرًا للوزن. بالإضافة إلى ذلك، انخفض تركيز هرمون الجوع بنحو 40 في المائة مقارنة بما تم تسجيله قبل العرض.

    ومع ذلك، لاحظ مؤلفو الدراسة، أنه يمكن تجنب هذا التأثير إذا فقدت الوزن تدريجيًا على مدار فترة زمنية طويلة.

    الدهون والنوم

    بناءً على عمل العلماء الكوريين الجنوبيين، يمكن أن تؤدي أنماط النوم غير الملائمة أيضًا إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي.

    الأكتينيا أو شقائق النعمان البحرية.
    © Sputnik . Алексей Лебедев
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    توصل الخبراء إلى هذه الاستنتاجات بعد دراسة بيانات تتعلق بصحة ونمط حياة أكثر من 133 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و 69 عامًا.

    تم جمع المعلومات لمدة 9 سنوات. ونتيجة لذلك، تبين أن واحدًا من كل 3 رجال وواحدة من كل 4 نساء يعانون من مشاكل في التمثيل الغذائي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم والسمنة وارتفاع السكر وانخفاض مستويات الكوليسترول الجيد في الدم.

    في الوقت نفسه، لا يحصل كل هؤلاء الأشخاص على قسط كافٍ من النوم أو ينامون كثيرًا. نقص النوم (أقل من ست ساعات في اليوم) يؤثر سلبًا على صحة الرجل، وتؤثر الزيادة منه (أكثر من عشر ساعات في اليوم) على حالة المرأة. المدة المثالية للنوم، وفقًا لمؤلفي العمل، هي 7 إلى 8 ساعات في اليوم.

    الشوكولاته

    تم العثور على إحدى الطرق القليلة لتسريع عملية التمثيل الغذائي من قبل العلماء الإسبان والأمريكيين، ومع ذلك، فهي مناسبة للنساء فقط.

    لمدة 6 أسابيع، لاحظ الخبراء 19 مشاركًا في التجربة، والذين خلال الأربعة عشر يومًا الأولى، بالإضافة إلى النظام الغذائي المعتاد، تناولوا 100 غ من شوكولاتة الحليب على الإفطار، والأيام الأربعة عشر التالية لتناول العشاء، ثم امتنعوا عن ذلك.

    مكيف هواء
    © Depositphotos / AndreyPopov
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    في بداية ونهاية كل مرحلة، قام الباحثون بقياس معايير التمثيل الغذائي والمسعرات.

    ووجدوا أن تناول الشوكولاتة في الصباح يقلل من السعرات الحرارية بمقدار 300 في اليوم، ويقلل من مستويات الغلوكوز أثناء الصيام، ويزيد من مستويات أكسدة الدهون بنسبة 25%.

    كما قلل تناول الشوكولاتة المسائية من السعرات الحرارية بنسبة 150 فقط في اليوم، وزادت من النشاط البدني بنحو 7%، وأكسدت الكربوهيدرات بنسبة 35.3%.

    وتجدر الإشارة إلى أن وزن المشاركين أثناء الدراسة لم يتغير بأي شكل من الأشكال، رغم أن 100غ من الشوكولاتة تمثل 542 سعرة حرارية إضافية.

    ويرى العلماء أن هناك تأثيرًا مشابهًا ناتجًا عن المواد التي تتكون منها الشوكولاتة، على وجه الخصوص، الإبيكاتشين، الذي ثبت أنه يؤثر على الشهية. ومع ذلك، من أجل تأكيد أو نفي النتائج التي تم الحصول عليها، هناك حاجة إلى تجارب إضافية.

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