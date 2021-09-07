طائر يبكي كطفل رضيع "لا ينقصه سوى الدموع"... فيديو

تعلم أحد الطيور في حديقة حيوان "تارونغا" الأسترالية، أطلق عليه قلب "إيكو" تقليد مجموعة أصوات يسمعها بانتظام في الحديقة، لكن قدرته على تقليد بكاء الطفل، كانت ملفتة لدرجة أنه "لا ينقصه سوى الدموع" لكي يصدق السامع أن هذا البكاء الحزين صادر عن طفل.

وشاركت حديقة حيوان "تارونغا" مقطعا صغيرا على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" لقيام الطائر "إيكو" وهو من فصيلة طيور "القيثارة" يظهر فيه الطائر الصغير وهو يقلد صوت بكاء الطفل بشكل مذهل ورائع، تكاد أن تصدقه الأذن لولا أن العين تكذبه.

ويظهر في الفيديو الطائر إيكو وهو يبكي ويصرخ منفعلا كطفل صغير، وعلقت الحديقة على المنشور موضحة أن "إيكو" (7 سنوات) بدأ التدرب على هذا الصوت قبل عام تقريبا، بالإضافة إلى أنه يقلد مجموعة من الأصوات كصوت المثقب الكهربائي وصوت الإنذار.

الجدير بالذكر، أن طائر القيثارة ينتمي لعائلة "Menuridae" وهي فصيلة تعيش في أستراليا، أكثر ما يميزها قدرتها الفائقة على تقليد الأصوات الطبيعية والصناعية في البيئة المحيطة بها.

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