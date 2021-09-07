التعادل الإيجابي يخيم على مواجهة الإمارات وسوريا في تصفيات كأس العالم.. فيديو

فرض التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق رأيه على مباراة منتخبي الإمارات وسوريا، اليوم الثلاثاء، في المباراة التي جمعتهما على استاد الملك عبد الله الثاني في العاصمة الأردنية، عمان.

وجاءت مباراة سوريا والإمارات ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، المقامة في قطر.

تقدم لاعب الإمارات، علي أحمد مبخوت، بهدف فريقه، في الدقيقة 12 من عمر المباراة، إلا أن اللاعب محمود البحر، أدرك التعادل للمنتخب السوري، في الدقيقة 64.

وبتلك النتيجة الإيجابية للفريقين، رفع المنتخب الإماراتي رصيده إلى نقطتين ليحتل بهما المركز الثالث، مقابل نقطة واحدة للمنتخب السوري، الذي جاء في المركز الخامس.

وكان منتخب الإمارات قد استهل مشواره في تصفيات كأس العالم بالتعادل مع نظيره اللبناني سلبيا، فيما تلقى المنتخب السوري الهزيمة أمام نظيره الإيراني بهدف دون رد.