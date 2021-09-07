أهداف مباراة فرنسا وفنلندا (2-0) في تصفيات كأس العالم 2022.. فيديو

أحرز أنطوان غريزمان هدفين رائعين ليقود فرنسا لإنهاء سلسلة من خمس مباريات بلا فوز عن طريق الانتصار 2-صفر على فنلندا، ضمن منافسات المجموعة الرابعة بتصفيات كأس العالم لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

وهز غريزمان الشباك مرة واحدة في كل شوط لتجني فرنسا ثمار تعاونه المميز مع كريم بنزيما، ويصبح رصيد أبطال العالم 12 نقطة من ست مباريات وفي صدارة المجموعة.

وتأتي فنلندا، التي ظهرت في الشوط الأول بشكل جيد، في المركز الثالث بخمس نقاط، لكنها خاضت مباراتين أقل من فرنسا.



وتحتل البوسنة المركز الرابع بثلاث نقاط من أربع مباريات عقب التعادل 2-2 مع قازاخستان متذيلة الترتيب التي تملك ثلاث نقاط أيضا.

وتأتي أوكرانيا في المركز الثاني بخمس نقاط من خمس مباريات.