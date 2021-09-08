طبيب روسي يحدد أفضل طريقة للحصول على فيتامين "د"

تحدث الطبيب والمقدم التلفزيوني، الروسي ألكسندر مياسنيكوف، عن طرق الحصول على فيتامين "د"، وأفضلها.

ففي مقابلة على قناة "روسيا 1"، تحدث الطبيب عن أهمية الفيتامين وطرق الحصول عليه.

ووفق الطبيب فإن إمتصاص الفيتامين من قبل الجسم يكون بشكل أفضل عند الحصول عليه من خلال الأطعمة التي تحتويه، مفضلا هذه الطريقة عن الحصول عليه من خلال الحبوب أو الأدوية.

مشيرا في الوقت ذاته الى أنه في بعض الأحيان يمكن الحصول على الفيتامين من خلال الأدوية.

ومشددا على أهمية الفيتامين وضرورته لمختلف الрعمار من الجنسيين.

وحول الأطعمة والمأكولات التي يوجد بها الفيتامين أكثر من غيرها، حدد الطبيب مجموعة تضمنت المأكولات البحرية وكبد سمك القد والبيض بالإضافة لأشعة الشمس.