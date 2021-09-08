خبيرة تغذية تتحدث عن فوائد البصل وتحذر فئة من الأشخاص من تناوله

تحدثت خبيرة تغذية عن فوائد البصل وأهميته للجسم ودوره في التقليل من مخاطر أمراض القلب، محذرة في الوقت ذاته فئة من الأشخاص من تناوله.

وقالت الخبيرة ناتاليا نيفيدوفا، في مقابلة مع "سبوتنيك"، بأن البصل يحتوي على الفيتامينات والمعادن والألياف والعديد من المغذيات النباتية.

وبسبب تركيبته الفريدة فإنه يقوم بقمع العمليات الالتهابية في الجسم وتقوية جهاز المناعة.

وأضافت قائلة "بالإضافة إلى وجود فيتامينات ومعادن، مثل فيتامين ج وفيتامين ب، هناك أيضا ألياف، والعديد من المواد النباتية، بما في ذلك الفلافونويد، التي تعمل كمضادات للأكسدة، فهي تقلل وتقمع العمليات الالتهابية في الجسم".

وتابعت قائلة " بأن للبصل دور في التخفيف من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والأورام، بالإضافة لدوره في تقوية الجهاز المناعي".

كما وأن طعم أو نكهة البلص تساعد في التقليل من استهلاك الملح.

محذرة في الوقت ذاته مع عدم اعتبار البصل كدواء يمكن استهلاكه فقط، مؤكدة أنه يجب تناول الخضار بانتظام.

مضيفة بأن الشيء الوحيد السلبي هو رائحة البصل، وهي لا تخرج من الفم فحسب بل ومن مسام الجلد أيضا.

محذرة في الوقت ذاته الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية، كمتلازمة القولون العصبي أو إلتهاب المعدة أو الحرقة في المعدة من تناوله".

وحول كيفية الحفاظ على البصل بحالة جيدة، نصحت بتخزينه في منطقة باردة، وفصله لأقسام.