معماري سوري ينافس على الذهب في مسابقة "غولدن تريزيني" العالمية... صور

نجح مهندس سوري في الوصول إلى منافسات الجائزة الذهبية للهندسة المعمارية لعام 2021 في المسابقة الدولية للعمارة والتصميم "غولدن تريزيني "Golden Trezzini" في سان بطرسبورغ، بعد أن تم اختيار مشروعه واحداً من بين 100 مشروع على مستوى العالم.

وقد حققت تصاميم المهندس المعماري السوري قصي أبو حلا انتشاراً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومجلات الهندسة المعمارية والتي عكف على نشر مشروعاته فيها منذ وصوله إلى نيجيريا عام 2017 قادماً من سوريا بعد تخرجه من جامعة دمشق، مما دفع بطلاب وأساتذة جامعيين من دول عديدة للتواصل معه والاستفادة من خبرته في مجال التصميم التي راكمها خلال عمله في إحدى الشركات السورية المتخصصة بالهندسة المعمارية.

وأوضح أبو حلا في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" عبر تطبيق "واتساب" أن "الدعوة تمت عن طريق منشور على صفحته على إنستغرام بعد أن حقق مشروعه شهرة كبيرة على مواقع التواصل، وقال: "لدي عشق لكل شيء يخص فن العمارة وفلسفتها وأحب التميز في المجال الذي أختاره، ومنذ سنوات عدة عملت في شركة خاصة بنيجيريا ورغم ساعات العمل الطويلة المرهقة كنت أعود للمنزل واستثمر وقت الراحة في الدراسة وتطوير الذات، ورغم المنافسة الكبيرة في هذا المجال استطعت أن أعرض مشاريعي وأعمالي وأعكس أسلوبي الذي يتميز بالخطوط الواضحة والأفكار العميقة رغم بساطتها".

© Photo / Kusai Abu Hala أعمال المعماري السوري قصي أبو حلا

وأضاف أبو حلا: "كنت أنشر أعمالي على صفحتي الشخصية على موقع "فيسبوك"، وفي يوم من الأيام كعادتي بقيت على تواصل مع كل شيء جديد يخص العمارة، واطلعت على موقع متخصص في التصميم كي أطور خبرتي ولاستلهم بعض الأفكار المفيدة، وفوجئت كثيراً بنشر أحد مشاريعي على صفحة (Amazing Architecture) والتي تعد من أهم الصفحات المتخصصة بالهندسة المعمارية ولديها 2.5 مليون متابع حول العالم، وكانت والردود والتعليقات إيجابية بشكل مذهل".

© Photo / Kusai Abu Hala أعمال المعماري السوري قصي أبو حلا

برج الغابات الاستوائية

وحول طبيعة المشروع قال: "مشروعي عبارة عن برج خشبي معلق وقد تم اختيار مفهوم المبنى ليتناسب مع البيئة المحيطة وهي الغابات الاستوائية، ويتكون من /7/ مستويات، كل مستوى منها عبارة عن وحدة منفصلة ولها بروز لتظليل الوحدات الأخرى، وينتهي كل مستوى بنهاية مفتوحة لتحقيق التهوية المطلوبة وإعطاء إحساس بالارتفاع ودوران الهواء في تلك النقطة، وتلك المستويات المختلفة متصلة ومعلقة بواسطة /8/ أعمدة أسطوانية كبيرة كدعم وفاصل بين المستويات، وتم إنشاء هذا الجزء من نهج التكعيبية من أجل تحسينه في المستقبل، والبدء في تكديس الوحدات الفردية فوق بعضها البعض لتوفير مساحة الأرض وتقليل زمن البناء .

© Photo / Kusai Abu Hala أعمال المعماري السوري قصي أبو حلا

رسائل من أنحاء العالم

وأردف قائلاً: "منذ ذلك الوقت بدأت الصفحات تشارك أعمالي على وسائل التواصل وأخذت تكتسب شهرة كبيرة دفعت الكثير من الناس للتواصل معي للتعرف على الفكرة العميقة لكل تصميم والطريقة المتبعة لإظهار الأعمال، ومن بين هؤلاء مكاتب تصميم وأساتذة جامعات من الهند ومصر وباكستان والسعودية ودول أخرى وكذلك طلاب جامعات من سوريا ممن طلبوا المساعدة في شرح طريقة العمل".

© Photo / Kusai Abu Hala أعمال المعماري السوري قصي أبو حلا

وتابع أبو حلا: "قررت إنشاء حساب على موقع "إنستغرام" لنشر مشاريعي، وبعد فترة وردني تعليق على أحد المشاريع من قبل الكادر الإداري لمسابقة "تريزيني" العالمية يثني على العمل ويطلب مني المشاركة في المسابقة، فتواصلت معهم لأعرف بعض التفاصيل ثم أرسلت المشروع وتم قبول طلب المشاركة بالمسابقة فوراً"ً.

© Photo / Kusai Abu Hala أعمال المعماري السوري قصي أبو حلا

مسابقة فريدة عالميا

وحول طبيعة المسابقة أشار أبو حلا أنه "تم تسمية جوائز تريزيني للعمارة والتصميم التي تأسست عام 2018، نسبة إلى "دومينيكو تريزيني" (1670-1734) المهندس المعماري الروسي من أصل سويسري وهو أول مهندس معماري من سانت بطرسبرغ ومصمم كاتدرائية بيتر وبول.. وشعار الجائزة "العمارة كفن"، وهي مسابقة مهمة وكبيرة وأتوقع أنها ستصبح أهم جائزة للهندسة المعمارية على مستوى العالم، نظراً للأسماء المهمة المشاركة في عضوية اللجنة الإدارية، ويمكن لأي مصمم أن يتقدم للمشاركة فيها ليتم قبول أو رفض ترشحه حسب أهمية المشروع من وجهة نظر اللجنة".

© Photo / Kusai Abu Hala أعمال المعماري السوري قصي أبو حلا

يشار إلى أن مقر المسابقة والمكتب الرسمي لها في روسيا وتقام الجوائز تحت رعاية بلدية مدينة لوغانو وبدعم من المكتب التمثيلي لوزارة الشؤون الخارجية للاتحاد الروسي في سانت بطرسبرغ، ويتم اختيار الفائزين عن طريق اللجنة القائمة على المسابقة حصراً، وإحدى هذه الجوائز هي جائزة اختيار الجمهور التي تتطلب تصويتاً من قبل المتابعين وهي التي دعي المعماري أبو حلا للمشاركة فيها، ومن ضمن المشاريع المتقدمة ستكون هناك جائزتان، جائزة تختارها اللجنة القائمة على المسابقة، وجائزة يختارها الجمهور التي تعتمد على التصويت الذي ينتهي في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر القادم.

© Photo / Kusai Abu Hala أعمال المعماري السوري قصي أبو حلا

وتم إنشاء المجلس الدولي لغولدن تريزيني (Golden Trezzini) كهيئة استشارية تركز على تعزيز الدبلوماسية المعمارية التي تربط بين البلدان من خلال مشاركة المهندسين المعماريين والمرممين والمصممين والطلاب في مسابقة سُميت باسم تريزيني، وهي مسابقة الهندسة المعمارية والتصميم الوحيدة في العالم.