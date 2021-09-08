فنان مصري شهير يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن فنان مصري شهير، اليوم الأربعاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".

وقال الفنان شريف إدريس، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "الحمد لله علي كل شئ..الحمد لله في الضراء والسراء..إيجابي كورنا".

يشار إلى أن آخر أعمال شريف إدريس، هو مسلسل قصر النيل الذي تم عرضه في رمضان 2021.

والمسلسل من بطولة الفنانة دينا الشربيني وريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.