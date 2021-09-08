ياسمين صبري تعلن مشاركتها في الموسم الرمضاني المقبل

أعلنت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، مشاركتها في موسم رمضان 2022، بعد غيابها الموسم الماضي.

وكشفت ياسمين صبري عبر حسابها بموقع "إنستغرام"، استعداداتها للعودة الفنية في الفترة المقبلة، بنشر صورة لعملها الجديد، مع شركة "سينرجي" للإنتاج، بحسب مجلة "لها".

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وأوضحت الصورة قيامها بقراءة أحد الأعمال خلال تناول فطورها، ولم تكشف ياسمين عن أي تفاصيل تخص العمل الجديد.

واعتبر جمهور ياسمين صبري، أن ذلك إعلان منها عن عودتها للمنافسة في موسم رمضان 2022 بعد غياب عن الموسم الماضي.

وانتشرت تكهنات مؤخرا، عن تعاقد ياسمين صبري، على مسلسل جديد من أجل تقديمه في موسم رمضان 2022، الأمر الذي أكدته الفنانة من خلال صورة سيناريو العمل بشعار شركة "سينرجي".