رغم نتائجه المذهلة... كيف ندرأ خطر "النظام المفضل" لإنقاص الوزن في 7 أيام

ظهر النظام الغذائي "المفضل" منذ وقت ليس ببعيد، لكنه اكتسب شعبية بسبب قدرته على فقدان الوزن بشكل سريع، ومع هذا لا يخلو الأمر من سلبيات تضر بالصحة، مقابلها تأتي الحلول في حال الالتزام بكلام الأطباء.

حول ماهية وجوهر هذا النظام، وكم عدد الكيلوغرامات التي من الممكن إنقاصها في 7 أيام مع مثل هذا النظام الغذائي، استضفنا مجموعة أطباء للحديث عنه وإرشاد الناس بطرق صحية وسليمة لاتباعه.

كيف يعمل هذا النظام الغذائي

يُعرف النظام الغذائي "المفضل" بأنه طريقة فعالة لخسارة الوزن الزائد.

في الأساس، نقدر حقيقة أن 14 يوما تعتبر كافية لخسارة ما يصل إلى 15 كيلوغرامًا من الوزن، على الرغم من أن ذلك يعتمد على نوع المنتجات التي يختارها الشخص، ومدى صرامة نظامه الغذائي.

لمدة 7 أيام من النظام الغذائي، يمكن أن تفقد ما يصل إلى 7 كيلوغرامات، ولكن في أغلب الأحيان يكون المؤشر في حدود 3.5-4 كيلوغرامات.

بالإضافة إلى ذلك، يجذب النظام الغذائي الانتباه من خلال حقيقة أنك لست بحاجة إلى حساب السعرات الحرارية لفترة طويلة، وإعداد أطباق معقدة، وما إلى ذلك.

يمكن أن يستمر النظام الغذائي "المفضل" 7 أو 10 أو 12 أو 14 أو 21 أو 30 يومًا.

يتميز بشدته ويعتبر نظامًا غذائيًا أحاديًا، لذلك غالبًا ما يختاره الناس لمدة 7-14 يومًا فقط.

السمة الرئيسية لهذا النوع من التغذية هي أن الجسم يستريح من الأطعمة التي يصعب هضمها، حيث يتم اختيار المنتجات الخفيفة قدر الإمكان، ومن المهم أيضًا شرب الكثير من السوائل، والاعتماد على بياض البيض واللحوم- بمواعيد متفاوتة- والسلطات.

مبادئ حمية السبعة أيام:

اليوم الأول - يمكنك أن تشرب فقط المشروبات المسموح بها: كومبوت، شاي، مشروب فواكه، مرق دجاج، لبن خالٍ من الدهون، قهوة.

اليوم الثاني - خضراوات بكل أنواعها.

اليوم الثالث - مشروبات.

اليوم الرابع - فواكه.

اليوم الخامس - اللحومات أو البقوليات.

اليوم السادس - مشروبات مرة أخرى.

اليوم السابع (الأخير) - طعام حر دون تقييد.

رأي خبراء التغذية

يقول الخبراء إن اللجوء إلى الأنظمة الغذائية الأحادية، التي يضمها النظام الغذائي "المفضل"، يجب أن يكون بحذر.

الخطر الأكبر هو وجود خلل في المغذيات الكلية والصغرى. المغذيات الكبيرة المقدار هي البروتينات والدهون والكربوهيدرات والفيتامينات وأوميغا 3. على سبيل المثال، إذا كان الشخص يتبع نظامًا غذائيًا يتكون من الأرز فقط، فسوف يصاب بالإمساك بعد يومين.

وقالت إخصائية التغذية أليونا بوتاشييفا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": في مثل هذه الحالات، يمكن للمرضى البدء في تناول الملينات، وبعد شهر ينتهي النظام الغذائي الأحادي بالذهاب إلى الطبيب.

وتضيف: نتيجة لذلك، قد يتضح أن الشخص يعاني من ضمور في الغشاء المخاطي ، ونصف الفيتامينات ناقصة ، وما إلى ذلك.

بعد ذلك، سوف يُنصح باتباع نظام غذائي علاجي من أجل الشفاء الطويل للغشاء المخاطي ومشاكل أخرى، حيث سيحدث الضرر للعضلات والدماغ والجلد والشعر وما إلى ذلك.

إذا حدث الضرر من الداخل، فلن يلاحظه الناس، لذلك يمكن أن تؤدي العمليات المرضية إلى أبعد مما يريدون، لأنه اتضح أن الشخص سوف يخرج من هذا النظام الغذائي لفترة طويلة جدًا وستكون صعبة.

وفقًا لإخصائية التغذية سفيتلانا كوليسنيكوفا، يمكن أن تؤدي هذه الحميات في الواقع إلى نتائج سريعة.

تقول: بسبب التقييد الصارم للطعام، يحدث عجز كبير في السعرات الحرارية، وبالتالي يزول الوزن الزائد بسرعة، ولكن في نفس الوقت من المستحيل الالتزام بمثل هذا النظام الغذائي باستمرار، لأنه مدمر للجسم.

تضيف: اتبع شخص، على سبيل المثال، نظاما غذائيا أحاديا لمدة أسبوعين وخسر 7 كيلوغرامات... قد تبدو نتيجة ممتازة، لكن خلال هذا الوقت لم يتلق الكثير من الفيتامينات والمعادن المهمة، وقد يواجه أيضًا ضعفًا وانزعاجًا نفسيًا وصداعًا وإمساكًا ونقصًا في المناعة ومشاكل صحية أخرى.

وتتابع: بالإضافة إلى ذلك، بمجرد انتهاء النظام الغذائي، سيعود إلى نظامه الغذائي المعتاد، وفي النهاية، إذا لم تتبع القائمة بدقة، فستعود الكيلوغرامات المفقودة، لذلك فالأفضل قضاء عدة أيام صيام، وعدم اللجوء إلى هذا النوع من الطعام لأكثر من أسبوع.

وتشير كوليسنيكوفا إلى أن الطريقة الأكثر صحة لفقدان الوزن هي محاولة تناول الطعام الصحي وتقليل السعرات الحرارية، كما أن الصيام المتقطع مفيد أيضًا لفقدان الوزن، ولكن مرة أخرى، يجب أن يكون النظام الغذائي كاملاً.

بدورها قالت أنتونينا ستارودوبوفا، كبيرة خبراء التغذية في وزارة الصحة الروسية، لـ"سبوتنيك": إن الأنظمة الغذائية غير المتوازنة تقلل المناعة ومقاومة الأمراض، لذلك نحذر من فقدان الوزن بشكل كبير. مضيفة أنه لا داعي للتضور جوعا، ولا حاجة إلى تقييد النظام الغذائي بشدة واتباع برامج "عصرية" لأجل الموضة فقط، فهذا ضار.