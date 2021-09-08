طبيب يتحدث عن نوعية الأمراض الخطيرة التي يشير إليها مكان الألم في الصدر

تحدث الطبيب والمقدم التلفزيوني ألكسندر مياسنيكوف على الهواء في قناة "روسيا 1" التلفزيونية عن الأمراض التي يمكن أن تشير إليها آلام الصدر العادية.

وفقًا للأخصائي، يمكن أن يكون هذا علامة ليس فقط على نوبة قلبية وشيكة أو أمراض عصبية، ولكن أيضًا مشاكل في الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي وكذلك أمراض الدماغ أو الأسنان.

يقول مياسنيكوف: إذا تمكن المريض من تحديد مكان الألم في الصدر، فهذا يدل على أنه لا يعاني من مشاكل في القلب، أما إذا شعر الشخص بالوجع في جميع أنحاء الصدر، فهذا يشير إلى أمراض في الجهاز القلبي الوعائي.

وشدد الطبيب على أنه "من المهم أن نفهم من لديه فرصة أكبر للإصابة بأمراض القلب الحقيقية. فمن الضروري مراعاة الجنس والعمر والتدخين والوراثة ووجود ارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول والسكر والوزن ووجود الكلى. على أساس هذه الخصائص، نستخلص النتائج".

وأشار مياسنيكوف إلى أن الألم في منطقة القلب هو سبب لزيارة الطبيب فورًا، وكذلك إشارة إلى أنك بحاجة إلى التخلص من الأمور السيئة في حياتك، مثل ضرورة فقدان الوزن.