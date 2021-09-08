سيارة تسلا تكشف خدعة قام بها رجل وادعى أنها صدمته... فيديو

اعتقلت الشرطة رجلا في ولاية لويزيانا بعد أن زيف تقريرا ادعى فيه أن سيارة تسلا صدمته.

ولم يعلم أرثر بيتس جونيور أن سيارات تسلا تمتلك كاميرا خلفية مستعدة دائما للتصوير، عندما ادعى أن السيارة صدمته عند رجوعها إلى الخلف لتوقعه على الرصيف، حسب ماذكر موقع "سي إن إن عربي".

واطلع رجال البوليس على الفيديو الذي وثقته كاميرا السيارة وأظهر كيف أن الرجل زور الحادثة بأكملها عندما وقع على الأرض فجأة، وحاول لفت الانتباه إليه ببقاءه على الأرض لمدة من الزمن وهو يحاول الاتصال بالسلطات المختصة.