مالك الحزين يأكل جرذا ضخما بقضمة واحدة... فيديو

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لبط الهبورن الأزرق، وهو مايعرف باسم مالك الحزين، وهو يتناول جرذا ضخما بقضمة واحدة.

نشر موقع "سي إن إن عربي" فيديو يظهر ابتلاع بطة لجرذ ضخم بعد غمره في المياه لسهولة بلعه كما أوضح ديفيد باريت، الرجل الذي التقط الفيديو.

وتحظى الجرذان بتعاطف كبير لدى سكان مدينة نيويورك، ليصبح بذلك هذا البط هو الترند الجديد الذي تختلف عنده ردات الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي، ويقول شخص من سكان المنطقة: "هل هذا يجعل البط الأزرق العمدة الجديد لمدينة نيويورك؟" .