"موتورولا" تعرض شاحنا لاسلكيا للهواتف الذكية...شحن 4 هواتف في وقت واحد.. فيديو

ويمكن للنموذج الذي طرحته الشركة شحن أربع أجهزة في وقت واحد بشكل لاسلكي، ولمسافة تصل لـ3 أمتار.

وتم تزويد المحطة بـ1600 هوائي يقومون بإجراء مسح منتظم للأجهزة المتوافقة والموجودة في المكان، بحسب ما نقل موقع Gizmochina.

وبحسب الشركة، فإن هذه الإشارات يمكن أن تمر عبر الورق والجلد، ولكن لأسباب صحية تتعلق بالسلامة توقف المحطة إشارتها عند اكتشاف إنسان أو حيوان يقف بين الشاحن والهاتف الذكي.

ولم تعلن الشركة بعد عن موعد إطلاق شاحنها الجديد.