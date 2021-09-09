طالب يوفر ثمن طعامه لمدة عامين بطريقة "فريدة"

تمكن طالب بريطاني يبلغ من العمر 25 عاما من توفير المال خلال دراسته الجامعية وعدم صرفه على شراء المواد الغذائية من خلال طريقة اتبعها في فترة دراسته.

فخلال دراسته في جامعة ساوث ويلز في كارديف، قام جوردان فيدال، باتباع طريقة سمحت له بتناول طعامه اليومي دون الحاجة لصرف الأموال.

حيث لم يدفع أي مال على مدار عامين ثمنا لوجباته الغذائية، إذ اعتمد في الحصول على طعامه على المطاعم والمقاهي التي كانت تقدمه له مجانا.

وتمثلت طريقة جوردان في طلب الطعام من هذه الأماكن في الوقت الذي كانت تقوم فيه برميه في اليوم التالي.

Student saves thousands with genius freebie-hunting tricks to never pay for food for two years https://t.co/BMZguwVkkk — Metro Lifestyle (@MetroUK_Life) September 4, 2021

وكان كازينو كارديف يعرض وجبات مجانية في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين، متضمنة طعاما صينيا ومشروبات غازية، ليذهب جوردان للحصول على طعامه من هناك وليأمن لنفسه عددا من الوجبات لعدد من الأيام.

وكانت المشكلة تكمن في توقيت البوفيه الذي يقدمه الكازينو في الرابعة صباحا، حيث كان على جوردان الذهاب للجامعة في التاسعة، أي أنه كان يضطر للاستيقاظ باكرا لتناول طعامه.

ويقوم بعد محاضرات يوم الثلاثاء بزيارة أحد شوارع المدينة التي كانت تنتشر فيها العديد من المطاعم والمقاهي ليطلب من القائمين عليها إعطاءه وجبات الطعام التي كانوا يرمونها في اليوم الثاني، حتى باتت تلك المطاعم تجهز احتياجاته بشكل خاص له.

وبعد انتهاء جوردان لدراسته الجامعية كان قد قام بتوفير 3 آلاف جنيه إسترليني، بالإضافة لعمله بدوام جزئي.