علماء يكتشفون رابطا بين الاكتئاب في الشتاء والقناة الهضمية

يُعرّف الأطباء مرض الاكتئاب بأنه الشعور الدائم بالحزن مصحوبا بشعور بالذنب، ونقص تقدير الذات، وقد تكون الأعراض ناتجة عن حالة مرضية جسدية أو نفسية.

وعللت الدراسات الأخيرة ظهور وتزايد الاكتئاب في فصل الشتاء بأنه يعود لسبب التركيب البكتيري للأمعاء والذي يتغير حسب الفصول، حسب ما ذكر موقع "ميديك فوريوم".

وأكد العالمان فيديريكا أمات ونيكولا مور أن ميكروبيوم الأمعاء يتأثر بتغييرات الطقس، والأمراض المعدية التي تزداد شتاء، ومستويات الغذاء التي تتغير بتغيير الفصل، مما يسبب تحولا كبيرا في التركيب البكتيري للأمعاء.

وشرح نيكولا مور أنه مع اقتراب موسمي الخريف والشتاء تتغير أنماط الضوء في النهار مع قلة في كمية ضوء الشمس التي يحصل عليها الجسم، مما يؤثر على القناة الهضمية ويتسبب بحدوث تحول في إنتاج الأمعاء للهرمونات والناقلات العصبية التي تتحكم في المزاج وإيقاع الساعة البيولوجية والجوع والشبع وخيارات الطعام، مثل هرمون السعادة "السيروتونين" الذي تنتج القناة الهضمية 95% منه، كما يتغير إنتاج الجسم لهرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم واعتدال المزاج، ويؤدي نقصه إلى العصبية والاكتئاب بسبب عدم الحصول على كمية جيدة من النوم المريح.

وتتشابه أعراض الاكتئاب الموسمي وأعراض الاكتئاب العادي وهي الحزن والانطواء والعزلة، ولكنها تكون أقل حدة، مع إمكانية تفاقم الأعراض إن لم يتم معالجتها بالطريقة الصحيحة، لذلك ينصح العلماء بالنوم ليلا ولمدة ثماني ساعات، وكذلك النوم والاستيقاظ في نفس الساعات كل يوم، مما يساعد في الحفاظ على ازدهار بكتيريا الأمعاء المفيدة.