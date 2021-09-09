طائرة المنتخب الألماني تنجو من حادث جوي بعد مواجهة أيسلندا

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، نجاة المنتخب الألماني من حادث جوي بعد مواجهة أيسلندا.

وذكر الاتحاد في بيان له، نشره عبر حسابه بموقع "تويتر"، أنه تم تعديل مسار الطائرة التي تقل المنتخب، خلال عودتها من أيسلندا بعد خوض مباراة بتصفيات كأس العالم.

Uns geht’s gut. 👍🏼☕️ Sicherheitscheck an der Maschine läuft… https://t.co/bUemCeBXt1 — Die Mannschaft (@DFB_Team) September 9, 2021

وأضاف الاتحاد في بيانه، أن الطائرة توجهت إلى أسكتلندا بعد الحادث الجوي من أجل الخضوع لفحص يتعلق بالسلامة.

وأشار الاتحاد الألماني إلى أن رحلة عودة المنتخب تحول مسارها إلى إدنبره من أجل إجراء فحص يتعلق بالسلامة على الطائرة.

وأكد الاتحاد في بيانه أن كل أفراد بعثة المنتخب بخير، متابعا "نحن ننتظر بكل صبر حتى إتمام المهمة بهدوء ومهنية".

يشار إلى أن منتخب ألمانيا فاز على نظيره الأيسلندي 4-0، ضمن المجموعة الأوروبية العاشرة أمس الأربعاء.