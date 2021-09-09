علماء: ضعف الذاكرة عملة ذات وجهين

يقلق العديد من كبار السن بشأن ذاكرتهم وقدرات التفكير الأخرى، خاصة إثر قلة الاستيعاب لتعلم أشياء جديدة، أو قد ينسون أحيانًا دفع فاتورة أو شراء سلعة معينة، وعادة ما تكون هذه التغييرات علامات على النسيان المعتدل، وغالبًا ما تكون جزءًا طبيعيًا من عناصر مرحلة الشيخوخة، وليست مشكلات ذاكرة خطيرة.

نشر المعهد الوطني للشيخوخة في ميريلاند "إن آي آيه" دراسة نوهت إلى أنه من الطبيعي نسيان الأشياء من حين لآخر مع تقدمنا بالعمر، لكن مشاكل الذاكرة المزمنة تجعل من الصعب القيام بالأشياء اليومية مثل القيادة واستخدام الهاتف والعثور على طريقك إلى المنزل.

ونصحت الدراسة بمراجعة الطبيب في حال مواجهة بعض الأعراض، كطرح نفس الأسئلة مرارًا، والضياع في الأماكن التي يعرفها الشخص جيدًا، بالإضافة إلى صعوبة اتباع التعليمات البسيطة أو التوجيهات، أو أن تصبح أكثر حيرة بشأن الوقت والأشخاص والأماكن، بالإضافة لعدم الاعتناء بالنفس وسوء التغذية، وعدم الاستحمام، أو التصرف بشكل غير آمن.

ونصحت الدراسة بالنسبة لحالات النسيان العادية باتباع بعض الطرق البسيطة لتحسين الذاكرة كتعلم مهارة جديدة، وكتابة المهام واستخدام أدوات الذاكرة مثل التقويم والملاحظات، وضع المحفظة والمفاتيح والهاتف والنظارات في نفس المكان كل يوم، الاستمرار بممارسة الأنشطة التي يمكن أن تساعد العقل والجسم، الحصول على قسط كافٍ من النوم، بشكل عام من 7 إلى 8 ساعات كل ليلة.

ونصحت الدراسة بمراجعة الطبيب في حال مواجهة مشكلات في تذكر الأحداث الأخيرة أو التفكير بوضوح، قد يقترح عليك الطبيب إجراء فحص شامل لمعرفة أسباب الأعراض، وقد ترغب أيضًا في التحدث مع طبيبك حول فرص المشاركة في الأبحاث حول الصحة المعرفية والشيخوخة، يمكنه إجراء الاختبارات والتشخيص، التي قد تشمل فحص الدماغ، للمساعدة في تحديد مصدر مشاكل الذاكرة، كما قد يوصيك طبيبك أيضًا بزيارة طبيب الأعصاب.